الكرملين: زيارة بوتين للهند بالغة الأهمية ونتمنى أن تكون مثمرة

وصف مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية، يوري أوشاكوف، زيارة فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الهند بأنها "زيارة بالغة الأهمية"، وأعرب عن أمله في أن تكون مثمرة.



وقال أوشاكوف: "نحن والجانب الهندي نستعد بنشاط للزيارة، ونأمل أن تكون مثمرة بكل معنى الكلمة، ستكون زيارة بالغة الأهمية، لأنها تُسمى زيارة دولة"، مضيفا أنه تم الاتفاق على موعدها في أوائل ديسمبر، وسيتم الإعلان عنها رسميا مع الشركاء الهنود. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأضاف مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية: "الأهم من ذلك أن هذه الزيارة تُتيح فرصة لتطبيق الاتفاق بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي على عقد لقاء سنوي لمناقشة مستفيضة حول الشؤون الثنائية والقضايا الدولية الراهنة، في هذا الصدد، ستكون هذه الزيارة مهمة بالتأكيد".