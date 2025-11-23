وزير الخزانة الأمريكي يعتبر العقوبات الأوروبية على روسيا فاشلة

صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بأن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لم تحقق نتائج فعّالة، واصفًا إياها بأنها "فاشلة".

وقال بيسنت ، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" ، : "هناك الأوروبيون، يقولون لي : نحن نمرر الجولة التاسعة عشرة من العقوبات ، وبرأيي، إذا كررت فعلًا 19 مرة، فقد فشلت".

وإتهم بيسنت الدول الأوروبية بتمويل روسيا بشكل غير مباشر من خلال استمرارها في شراء النفط الروسي، مشددًا على أن العقوبات المتكررة لم تحقق الضغط المطلوب على موسكو.

من جانبه، أقر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 13 نوفمبر الجاري، بأن الولايات المتحدة لم تعد تمتلك أهدافًا جديدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا ، وقال للصحفيين : "لا أعرف ما الذي يتعين علينا فعله ، لقد نفذت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها".

وأضاف أن واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت بالفعل عقوبات على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفط"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات لا تزال بحاجة إلى التنفيذ الفعلي، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يظهر تأثيرها على الاقتصاد الروسي.