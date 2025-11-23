هيئة البث الإسرائيلية: إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق بسبب 7 أكتوبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الأركان، قرر إقالة قائد المنطقة الجنوبية السابق من الاحتياط بسبب إخفاقات 7 أكتوبر.

من ناحية أخرى، علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الضربة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي ضد رئيس أركان حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل العمل "بكامل قوتها" لمنع أي تهديد يستهدف سكان الشمال والدولة.

وقال كاتس في بيانه: "سنستمر في العمل بكل قوة لمنع أي خطر على سكان الشمال ودولة إسرائيل. كل من يرفع يده ضد إسرائيل سنقطع يده."



وأضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو "مصممان على مواصلة سياسة أقصى درجات الردع والإنفاذ في لبنان وفي أي مكان آخر"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى الواقع الأمني الذي سبق هجمات 7 أكتوبر.