الجيش الإسرائيلي يستعد.. نتنياهو: سنحتل غزة بالكامل

أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ وزراء المجلس المصغر بأنه تفاهم مع واشنطن على أنه إذا لم تكن هناك قوة خارجية دولية مستعدة لتولي زمام الأمور في غزة فإن إسرائيل ستعيد احتلال القطاع بالكامل.

الجيش الإسرائيلي يستعد

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، كشفت الصحيفة، أن رئيس الأركان إيال زامير يعد بالفعل خطة لاحتلال "الجانب الأحمر" من القطاع وهو ما يعني المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة حماس.

وقد رجحت الصحيفة نقلا عن تقديرات أمنية، بأن القوات الدولية ستواجه صعوبات كبيرة في تشكيلها بسبب رفض جميع الدول تعريض قواتها للخطر وفق وصف الصحيفة.

هذا ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم بأنّ واشنطن بدأت بتقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بغزة، وهو المركز المعني بمراقبة وقف اتفاق إطلاق النار، وإدخال المساعدات ونزع السلاح في غزة.



قصف مدفعي ونزوح جديد

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة ومناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما أجبر الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح مرة أخرى من أحياء الشجاعية والشعف شرق غزة، بعد تقدّم آلياته العسكرية ووضع كتل إسمنتية صفراء لتوسعة ما تسمى بـ"المنطقة الصفراء.

توسعات في الخط الأصفر

وشهدت غزة موجة نزوح جديدة بعد أن وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق المنطقة التي تسيطر عليها والمعروفة باسم "الخط الأصفر".

تحرك العديد من السكان بحثًا عن الأمان، بينما تصاعدت المخاوف بين العائلات التي اضطرت لمغادرة منازلها.

وكشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه في أقل من 24 ساعة على التصعيد الإسرائيلي ارتقى أكثر من 20 شهيدا فلسطينيا جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاستطلاع والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، استهدفت منازل المدنيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك مخيم النصيرات ومدينة دير البلح ووسط مدينة غزة، كما تم استهداف سيارة عند مفرق العباس غرب المدينة.



وأضاف أنه في الوقت نفسه واصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف في المناطق الشرقية، خصوصًا شرق منطقة الشجاعية وشرق مدينة غزة، مستخدمًا مدرعات مفخخة لتفجير ما تبقى من أحياء سكنية قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي تسعى إسرائيل لتعميقه، وتشمل العمليات القصف المدفعي المتقطع في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس والمنطقة الشمالية الشرقية من مخيم البريج.







