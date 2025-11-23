عمليات نسف و10 غارات إسرائيلية على غزة داخل «الخط الأصفر»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف واسعة داخل الخط الأصفر جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 10 غارات داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهدت غزة موجة نزوح جديدة بعد أن وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق المنطقة التي تسيطر عليها والمعروفة باسم "الخط الأصفر".

تحرك العديد من السكان بحثًا عن الأمان، بينما تصاعدت المخاوف بين العائلات التي اضطرت لمغادرة منازلها، وسط تقارير عن تزايد العمليات العسكرية وتأثيرها على المدنيين.

ونزحت من مدينة غزة العديد من العائلات إلى مناطق أخرى بحثًا عن الأمان، بعد أن وسّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة المعروفة بـ"الخط الأصفر" لتشمل مساحات واسعة من القطاع.