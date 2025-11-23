قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

دعم فلسطين: إسرائيل تواصل خرق مخرجات قمة شرم الشيخ

غزة
غزة
عادل نصار

كشف الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، تفاصيل جديدة بشأن الجهود المصرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تمثل "الرافعة الأساسية" لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتمهيد لمؤتمر إعادة الإعمار.

وتابع الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الجميع يعتمد على هذا الدور المحوري في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكمل الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل تواصل خرق مخرجات قمة شرم الشيخ منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، مستشهداً بالاعتداء الأخير الذي أسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 84 آخرين.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تتعمد عرقلة دخول المساعدات التي تحشدها مصر، وتتلكأ في إيصالها بكميات كافية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومنع إجلاء الجرحى، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية في القطاع.

فلسطين غزة قطاع غزة

