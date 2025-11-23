دعم فلسطين: إسرائيل تواصل خرق مخرجات قمة شرم الشيخ

كشف الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، تفاصيل جديدة بشأن الجهود المصرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تمثل "الرافعة الأساسية" لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتمهيد لمؤتمر إعادة الإعمار.

وتابع الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن الجميع يعتمد على هذا الدور المحوري في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكمل الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل تواصل خرق مخرجات قمة شرم الشيخ منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، مستشهداً بالاعتداء الأخير الذي أسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 84 آخرين.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تتعمد عرقلة دخول المساعدات التي تحشدها مصر، وتتلكأ في إيصالها بكميات كافية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومنع إجلاء الجرحى، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية في القطاع.