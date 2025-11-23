أمينة تدعم تامر حسني: قدها ياتيمو ويارب تقوم بالسلامة

وجهت المطربة الشعبية أمينة، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتبت أمينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “ربنا يشفيك ويقومك بمليون سلامة يا تامر يا جدع يا محترم”.

وتابعت: “اللى ما يعرفش ان انا اول مره شفت تامر وهو صغنن وماسك جيتاره هو ومحمد عدوية كنا فى مكتب الاستاذ صلاح الشرنوبى عشان كان بيعمل شريط اسمه شرنوبيات المهم انى كنت من اللى بيقدمو نفسهم وموهبتهم وكده وساعتها اتفرجت على شريط فيديو تامر كان جايبه لاستاذ صلاح يفرجه عليه الفيديو ده كان تامر بيغنى فعلياً فى قناة النيل لايف او دراما مش فاكره بالضبط واللى اديتله الفرصه ساعتها الاستاذه سلمى الشماع وكلنا انبهرنا بيه كلنا وحسيت ساعتها انى قاعده مع حد نجم اوى ومشهور اوى رغم انه لسه يادوب بيبتدى”.

وأضافت: “المهم اللى انا عايزة اقولو ان تامر تعب اوى اوى اوى عشان يبقى نجم وبقى نجم كبير اوى”.

واختتمت: "قدها يا تيمو ويارب تقوملنا بالسلامة يا صاحبى ياللى مافيش مرة قابلتنى فيها الا وكلك احترام وذوق ومابتنساش أصلك وتعبنا من واحنا صغيرين ادعو لتامر يقوم بالسلامة لحبايبه ولولاده

يارب".

مرض تامر حسني

كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية، والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.