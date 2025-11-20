عملية جراحية دقيقة | نهال عنبر تطلب من متابعيها الدعاء لـ تامر حسني

وجهت الفنانة نهال عنبر، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتبت عنبر على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللهم ياربّ الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وترفع عنه كل ألم وتكتب له الصحة والعافية، دعواتكم لتامر بالشفاء والصحة".

مرض تامر حسني



كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.