سامح حسين يوجه رسالة إلى تامر حسني في أزمته الصحية

حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
ميرنا محمود

وجه الفنان سامح حسين، رسالة دعم إلى الفنان تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الكلى.

وكتب سامح حسين عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام: “ألف سلامة عليك يا تامر ربنا يشفيك ويعافيك يارب”.

كان النجم تامر حسني، قد كشف عن  تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.

