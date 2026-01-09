قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير

رغدة عامر
رغدة عامر
أحمد عبد القوى

امتلك اللحظة مع تقنيات تصوير متقدمة.. كاميرا فائقة الاتساع.. وأدوات فيديو احترافية

 أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف Reno15 5G في مصر خلال فعالية مميزة أُقيمت في استاد القاهرة الدولي، حيث تم الكشف عن أربعة إصدارات، وهي Reno 15 Pro Max 5G، وReno 15 Pro 5G، وReno 15 5G، و Reno 15 F 5G. وتُعرف هذه السلسلة باسم "رفيق لقطات الحفلة"، ومصممة تحت شعار "امتلك اللحظة" لدعم المستخدمين وتمكينهم من الاستمتاع بلحظاتهم المميزة وتوثيقها بسهولة وبجودة احترافية.

شهد الإطلاق ظهور النجمين هدى المفتي وأحمد مالك كسفراء لسلسلة Reno، حيث جسدا روح سلسلة Reno15 وشعارها "امتلك اللحظة" من خلال الإبداع والاستخدام الذكي للتكنولوجيا كأداة للتعبير. وأضفى حضورهما المفاجئ طاقة وحيوية على الحدث عبر أنشطة تفاعلية، وتُوجّت اللحظة الأبرز بالكشف الحصري الأول عن الإعلان التلفزيوني الخاص بهما لسلسلة Reno، وذلك بحضور كبار الإعلاميين وعُشاق التكنولوجيا، مما جعل منها تجربة إطلاق لا تُنسى ومليئة بالحيوية والطاقة. 

وخلال الحدث، أعلنت OPPO عن تمديد شراكتها مع أكاديمية The Maker الحاضنة من خلال The Maker × OPPO Dream League، استمرارًا في دعم المواهب المصرية الشابة. كما تم إطلاق برنامج Product Ambassador Program، الذي يتيح لصانعي المحتوى المختارين عرض منتجات OPPO الجديدة من خلال سرد القصص الواقعية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجتمع OPPO، مما يعزز الوصول والمشاركة والمصداقية وفقًا للإطلاقات العالمية.

تصميم أنيق مستوحى من الضوء النابض 

تعتمد سلسلة  Reno15 5Gعلى تصميم الضوء النابض المستوحى من حركة الضوء وانعكاساته، ويُكمل الهوية الجمالية التي قدمتها سلسلة Reno14 مقدمًا تجربة بصرية جذابة مع كاميرا Dynamic Stellar Ring وزجاج منحوت قطعة واحدة في الخلف. 

وتُلبي السلسلة مختلف الاحتياجات؛ حيث يأتي Reno15 Pro Max 5G بشاشة 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120هرتز وحواف متماثلة فائقة النحافة، بينما يقدم Reno15 Pro 5G شاشة مدمجة 6.32 بوصة للاستخدام بيد واحدة. ويأتي كل من Reno15 5G وReno15 F 5G  بشاشات 6.59 و6.57 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع إطار من الألومنيوم عالي الجودة يمزج بين الأناقة والمتانة.

امتلك اللحظة كما لم يحدث من قبل

تم تصميم سلسلة Reno15 5G لمساعدة المستخدمين على امتلاك لحظاتهم اليومية وتحويلها إلى محتوى إبداعي بسهولة، من خلال دمج أحدث تقنيات التصوير، المعالجة الذكية، وأدوات الذكاء الاصطناعي في جهاز واحد. ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية فائقة الاتساع Ultra-Wide Selfie بدقة 50 ميجابكسل وزاوية رؤية 100°، لالتقاط مجموعات كاملة أو مناظر طبيعية واسعة بسهولة، وهو ما يجعلها مثالية للسيلفي، الفلوغات، وتوثيق اللحظات اليومية.

وتشمل ميزات التصوير المتقدمة AI Flash Photography 2.0 مع فلاش خلفي مزدوج لإضاءة طبيعية، وفلاش أمامي للشاشة لإضاءة ناعمة في الإضاءة المنخفضة، وميزة AI Portrait Glow لتحسين الإضاءة تلقائيًا، وميزة Popout لدمج صور متعددة وإنشاء تركيبات طبقية أو قصص عبر الزمن، مما يحول كل لقطة إلى محتوى جذاب وجاهز للمشاركة.

الرفيق المثالي للسفر وصناعة المحتوى

تتميز السلسلة بمجموعة أدوات فيديو متكاملة لتسهيل صناعة الأفلام والسرد القصصي بدقة واستقرار، بما في ذلك خاصية 4K HDR Ultra-Steady Video التي تمنح ألوانًا طبيعية، ونطاقًا ديناميكيًا ممتازًا، مع تثبيت متقدم لتصوير سلس حتى أثناء الحركة.

أداء سلس وموثوق يدوم لسنوات  

تقدّم سلسلة OPPO Reno15 5G أداءً قويًا وموثوقًا للاستخدام اليومي والألعاب، مدعومة بنظام التشغيل ColorOS 16 مع محركي   Luminous Rendering Engine وTrinity Engine لضمان رسوم متحركة سلسة وتحسين ذكي لأداء الهاتف.

وبالنسبة للاعبين، يوفر كل من Reno15 Pro Max 5G وReno15 Pro 5G المدعومين بمعالج MediaTek Dimensity 8450 وتقنية AI HyperBoost 2.0 تجربة لعب مستقرة بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع تحكم متقدم في الحرارة، بينما تتيح ميزة Game Capture تسجيل اللحظات المهمة على شكل فيديو أو Motion Photo بدقة 1080P. 

كما يتم تعزيز الاتصال بفضل AI LinkBoost 3.0، والذي تجسد في لحظة مذهلة على المسرح من خلال مكالمة حية من الفيوم، حيث حافظت سلسلة Reno على اتصال واضح ومستقر، بينما واجهت الأجهزة المنافسة بطء وانقطاع، ما يثبت قوة الشبكة في الظروف الواقعية.

تأتي سلسلة Pro مزودة بشريحة SignalBoost Chip X1، فيما يحصل طراز Pro Max على الشريحة الحصرية NetworkBoost Chip S1. ولتعزيز تجربة الاستخدام، يتيح O+ Connect نقل الملفات بسرعة بين أجهزة iOS وiPadOS، وعرض الشاشة على الأجهزة الأخرى، والتحكم عن بُعد في الكمبيوتر، بينما يعمل AI Mind Space كمركز ذكي لالتقاط الأفكار وتنظيمها والوصول إليها بسهولة عبر التطبيقات.

الأسعار والتوافر وعروض الطلب المسبق

تطلق OPPO سلسلة OPPO Reno15 5G بألوان ساحرة تشمل الأزرق الفاتح (Aurora Blue) ، والأبيض (Aurora White) ، والأزرق الغامق (Twilight Blue) ، والبني (Dusk Brown)، والذهبي  (Aurora Gold)، مع ملاحظة اختلاف توافر هذه الألوان حسب كل طراز، وبأسعار تبدأ من 19,999 جنيه مصري. وللحصول على تفاصيل شاملة حول الأسعار وموعد الإصدار الرسمي في 13 يناير وأي معلومات إضافية، يرجى زيارة القنوات الرسمية لشركة OPPO مصر.

ويحق للعملاء الذين يقومون بالطلب المسبق خلال الفترة المحددة أو الشراء في أول أيام البيع الرسمي (13 يناير) عبر جميع قنوات البيع الحصول على هدايا حصرية؛ حيث يأتي هاتف Reno15 Pro Max مع مجموعة تشمل جراباً مغناطيسياً وشاحن متنقل (Power Bank)، بينما تأتي الطرازات الثلاثة الأخرى مع سماعات .OPPO Enco Buds3 كما تتوفر خطط تقسيط لمدة 12 شهراً بالتعاون مع"Valu"، حيث يتاح هاتف Reno15 Pro Max لدى Dream2000 وفروع OPPO الرسمية والمتجر الإلكتروني، بينما تتوفر الطرازات الثلاثة الأخرى في فروع OPPO الرسمية والمتجر الإلكتروني فقط.

