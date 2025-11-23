قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة الـ28 بنداً.. تهديد أمريكي مبطن يضع أوكرانيا على حافة الانهيار | تقرير

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
ملك ريان

جاءت الخطة الأمريكية الروسية التي طرحت هذا الأسبوع من 28 بنداً مع مهلة وتهديد ضمني بأن رفضها قد يترك كييف بلا سلاح أو استخبارات أو ضمانات سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخف ضغوطه على زيلينسكي قائلاً إنه سيتعين عليه أن يعجب بالخطة بينما يواجه أوكرانيا واقعاً صعباً يتمثل في أزمة جنود ونقص موارد وعجز عن مواجهة فضائح داخلية تهدد ثقة الشعب في قيادته رفض المبادرة قد يجرّد أوكرانيا من السلاح الأمريكي والاستخبارات والدعم السياسي وهو ما يهدد قدرتها على الصمود في الحرب ويعمّق أزماتها الداخلية.

وفي موجهة ذلك، تبقى أوروبا اليوم الممول العسكري الأكبر لأوكرانيا متجاوزة الولايات المتحدة إذ خصصت منذ بداية الحرب وحتى يونيو 2025 ما لا يقل عن 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية بزيادة خمسة مليارات عن الولايات المتحدة وأخطر ما قد تخسره كييف هو الاستخبارات الأمريكية التي تعتمد عليها دفاعاتها الجوية بالكامل تقريباً من منظومات باتريوت إلى NASAMS وIRIS-T وزيلينسكي ألح مراراً على واشنطن للحصول على المزيد من الصواريخ لكنها شحيحة حتى لو أوقفت الولايات المتحدة توفير الصواريخ وقطع الغيار فقد تسمح لحلفائها الأوروبيين بمواصلة الدعم.

واشنطن تعاقب كييف

الولايات المتحدة أبدت استعداداً أكبر لبيع السلاح لصندوق أوروبي التمويل يعرف بقائمة الأولويات الأوكرانية PURL بقيمة نحو 90 مليار دولار لكنها قد تعاقب كييف بالانسحاب من البرنامج إذا رفضت الخطة.

 وفي المقابل نجحت أوكرانيا في بناء صناعة قوية للمسيّرات والصواريخ ورغم حاجتها للتوسع يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن 90% من المسيّرات المستخدمة حالياً مصنوعة محلياً.

وقف التعاون الاستخباراتي

الولايات المتحدة كانت قد أوقفت مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع كييف لفترة وجيزة في مارس بعد اللقاء المثير للجدل بين ترامب وزيلينسكي ورغم عدم الكشف رسمياً عن طبيعة التعاون الاستخباراتي فإنه يشمل على الأرجح الإنذار المبكر من إطلاق الصواريخ الروسية وتحليل تحركات القوات في الوقت الفعلي وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تحرز فيه القوات الروسية تقدماً على عدة جبهات

 وفي أكتوبر اعترف زيلينسكي بأن منظومات الدفاع الجوي كافة ستكون محدودة الفاعلية من دون المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إذ لن يتوفر القدر الكافي من البيانات لتأمين الدفاعات وقد استخدمت هذه المعلومات أيضاً في تنفيذ ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي ضد مواقع عسكرية وبنى تحتية للطاقة بحسب مصادر أوكرانية

ورغم أن الأوروبيين يعملون على تحسين قدراتهم الاستخباراتية فإن تطوير مثل هذه الشبكات يتطلب سنوات من البناء والتنسيق وبين كل هذه التعقيدات تبقى أكبر مشكلات أوكرانيا ذاتية المنشأ إذ يعاني جيشها من أزمة موارد بشرية شديدة وهرب عشرات الآلاف من الجنود خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وحده.

 أخطر من نقص السلاح

وتشير التقديرات العسكرية في كييف إلى أن أزمة القوى البشرية باتت أخطر من نقص السلاح نفسه فمع استمرار الحرب للعام الرابع تآكلت القدرة على تعويض الخسائر في الخطوط الأمامية بينما ازدادت حالات الهروب من الخدمة إلى مستويات غير مسبوقة وترافق ذلك مع إرهاق عام في المجتمع الأوكراني وتراجع الثقة الداخلية في قدرة الدولة على إدارة الحرب وسط فضائح سياسية متلاحقة.

وفي ظل هذا المشهد المضطرب تبدو الخطة الأمريكية الروسية اختباراً حقيقياً لمستقبل أوكرانيا إذ يتجاوز تأثيرها حدود الجبهة الميدانية ليطال جوهر التحالفات الدولية التي بنت عليها كييف صمودها فقبول الخطة يعني الرضوخ جزئياً لشروط فرضتها موسكو أما رفضها فيفتح الباب أمام احتمال خسارة الحليف الأهم في معادلة الحرب وبين هذا وذاك تقف أوكرانيا أمام مفترق طرق تاريخي حيث قد يحدد القرار القادم شكل الصراع ومسار الأمن الأوروبي لعقود مقبلة.

ترامب زيلينسكي واشنطن كييف الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد