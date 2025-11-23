قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
ترامب يصف أوكرانيا بـ"ناكرة الجميل" بينما يتهافت الدبلوماسيون لإقناع كييف بخطة السلام

رينال عويضة

تصادمت جهود الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مع تصريح غير متوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم فيه القيادة الأوكرانية بإظهار "انعدام الامتنان" للجهود الأمريكية لإنهاء الصراع، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه اجتماعات حاسمة في جنيف لإقناع كييف بقبول مقترحات سلام مثيرة للجدل.

صفر امتنان

جاء تصريح الرئيس ترامب، الذي قال فيه إن قادة أوكرانيا لم يُظهروا "صفر امتنان" للولايات المتحدة، ليزيد من تعقيد المحادثات الجارية. 


وألقت هذه الرسالة بظلالها مباشرة على أجواء الاجتماعات في جنيف، التي تجمع وفوداً من الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء أوروبيين.

وبحسب مراسلنا في جنيف، فإن الرسالة الرئاسية أدت إلى اختفاء "المزاج الخافت المفعم بالأمل" الذي ساد بداية المحادثات، وبدا وفد الولايات المتحدة ملتزماً الصمت الشديد بعد تصريح ترامب.

"زيلينسكي" يفتح الباب.. والقلق الأوروبي يتصاعد

جاءت تصريحات ترامب بعد دقائق فقط من إبداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرونة حذرة تجاه المقترح. 

إذ صرح زيلينسكي بأن هناك "تفاهماً" على أن خطة السلام الأمريكية المقترحة "يمكن أن تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لأوكرانيا".


ومع ذلك، تُواجه الخطة، التي تتكون من 28 نقطة، انتقادات لاذعة من القادة الأوروبيين وتلقى "استياءً" واسعاً في أوكرانيا.

ويُنظر إلى الخطة على نطاق واسع في العواصم الأوروبية على أنها تميل بشكل غير متناسب لصالح روسيا.


وتحتوي مسودة المقترح على بنود تهدف إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية وتحديد مستقبل المناطق المتنازع عليها، لكن تفاصيلها الدقيقة تثير مخاوف كبيرة بشأن التنازلات التي قد تضطر كييف لتقديمها على حساب سيادتها ووحدة أراضيها.

ولا زالت تستمرُ المحادثات في جنيف في محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تقود إلى وقف إطلاق نار دائم.

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

محافظ الغربية

محافظ يجوب شوارع حي أول وثانِ المحلة ويشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

حرب روسيا وفرنسا المحتملة

استاذ قانون دولي: التوتر بين روسيا وفرنسا ينذر بصراع خطير… والحل العسكري ممنوع والقانون الدولي يلزم بالمسارات السلمية

لقطة فيديو إعتداء طليق على طليقته

نيرة ضحية للعنف الأسري: طليقي يهدد أسرتي بالقتل.. وحياتي أصبحت رعبا يوميا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

