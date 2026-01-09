قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026

برج الدلو
برج الدلو
هاجر هانئ

برج الدلو يبدأ من 21 يناير إلى 19 فبراير ، وأكدت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج أن عام 2026  سنة القيادة والثقة بالنفس لمواليد برج الدلو.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات مواليد برج الدلو خلال عام 2026.

توقعات برج الدلو 2026

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

في العام الجديد.. تدخل مرحلة من السعادة والتجديد. احتمالية الشعور بالملل ضئيلة مع شريك حياتك. من أول العام.. تتصدر الخطط أولوياتك. قد يشمل هذا بالنسبة للبعض الارتباط رسميا، أو شراء عقار، أو الزواج، أو إنجاب طفل. كل شيء يسير على ما يرام.

-إذا كنت غير مرتبط:

استعد لاستقبال عام 2026 فهو عامك. مع انتقال الكواكب تدريجيا لمواقع داعمة، حياتك العاطفية على وشك التحوّل. ابتداءً من هذا العام، قد تودّع العزوبية وترحّب بالارتباط. حتى لو كنت متمسكا بحريتك.. قد تلتقي بشريك حياتك!

توقعات برج الدلو على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت ترغب في بدء مشروع خاص أو تطوير مشروع طموح، فإن عام 2026 هو العام المثالي. من أول العام.. ستكون كل الأمور على ما يُرام لمساعدتك على تحقيق استقلالية في العمل. يُنبئ هذا العام بفترة زاخرة بالاتصالات والاتفاقيات والفرص. بالنسبة للكثيرين من مواليد الدلو.. يُمثل العام الجديد بدايةً مهنيةً جديدة. أكثر من أي وقت مضى.. كونوا مستعدين لاستقبال القادم بروح تفاؤل. في أي مجالٍ كان، يمكنكم أن تكونوا مُلهَمين، ومبدعين، وقادرين على التكيف، فقط في النصف الثاني من العام.. انتبه لحقوقك ولا تغامر.

في الأمور المالية.. وضعك المالي يعكس وضعك المهني. عام 2026 يمثل فترة تحسن ونمو في دخلك. مع مرور الوقت في العام الجديد، ستشعر بالتوازن والاستقرار والأمان، وسيسمح لك ذلك باستقبال عام 2027 بهدوء وطمأنينة، بشرط أن تحافظ على حقوقك ابتداء من أول يوليو.

توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي

في عام 2026.. ستشعر بنوع جديد من الحيوية والطاقة المتجددة. ستشعر بمزيد من الثقة والراحة، وستُقبل على الحياة بكامل طاقتك. هذا العام يُمثّل أيضا بالنسبة لك بداية مرحلة من النمو الروحاني، فقط ابتداء من شهر يوليو: اهتم بتقوية مناعتك واحم نفسك من العدوى، وحافظ على سلامتك في الحركة والقيادة.

برج الدلو عبير فؤاد خبيرة الأبراج توقعات برج الدلو توقعات برج الدلو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي

وزير الزراعة

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لدعم منتفعي الإصلاح الزراعي

وزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي

وزير الصحة يكرم قطاع الطب الوقائي لحصوله على 3 جوائز وإشادات دولية خلال 2025

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد