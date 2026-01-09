سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026

برج الدلو يبدأ من 21 يناير إلى 19 فبراير ، وأكدت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج أن عام 2026 سنة القيادة والثقة بالنفس لمواليد برج الدلو.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات مواليد برج الدلو خلال عام 2026.

توقعات برج الدلو 2026

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

في العام الجديد.. تدخل مرحلة من السعادة والتجديد. احتمالية الشعور بالملل ضئيلة مع شريك حياتك. من أول العام.. تتصدر الخطط أولوياتك. قد يشمل هذا بالنسبة للبعض الارتباط رسميا، أو شراء عقار، أو الزواج، أو إنجاب طفل. كل شيء يسير على ما يرام.

-إذا كنت غير مرتبط:

استعد لاستقبال عام 2026 فهو عامك. مع انتقال الكواكب تدريجيا لمواقع داعمة، حياتك العاطفية على وشك التحوّل. ابتداءً من هذا العام، قد تودّع العزوبية وترحّب بالارتباط. حتى لو كنت متمسكا بحريتك.. قد تلتقي بشريك حياتك!

توقعات برج الدلو على الصعيد المهني والمالي

إذا كنت ترغب في بدء مشروع خاص أو تطوير مشروع طموح، فإن عام 2026 هو العام المثالي. من أول العام.. ستكون كل الأمور على ما يُرام لمساعدتك على تحقيق استقلالية في العمل. يُنبئ هذا العام بفترة زاخرة بالاتصالات والاتفاقيات والفرص. بالنسبة للكثيرين من مواليد الدلو.. يُمثل العام الجديد بدايةً مهنيةً جديدة. أكثر من أي وقت مضى.. كونوا مستعدين لاستقبال القادم بروح تفاؤل. في أي مجالٍ كان، يمكنكم أن تكونوا مُلهَمين، ومبدعين، وقادرين على التكيف، فقط في النصف الثاني من العام.. انتبه لحقوقك ولا تغامر.

في الأمور المالية.. وضعك المالي يعكس وضعك المهني. عام 2026 يمثل فترة تحسن ونمو في دخلك. مع مرور الوقت في العام الجديد، ستشعر بالتوازن والاستقرار والأمان، وسيسمح لك ذلك باستقبال عام 2027 بهدوء وطمأنينة، بشرط أن تحافظ على حقوقك ابتداء من أول يوليو.

توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي

في عام 2026.. ستشعر بنوع جديد من الحيوية والطاقة المتجددة. ستشعر بمزيد من الثقة والراحة، وستُقبل على الحياة بكامل طاقتك. هذا العام يُمثّل أيضا بالنسبة لك بداية مرحلة من النمو الروحاني، فقط ابتداء من شهر يوليو: اهتم بتقوية مناعتك واحم نفسك من العدوى، وحافظ على سلامتك في الحركة والقيادة.