النصف الأول حاسم.. والنصف الثاني يقلب الموازين لمواليد الجدي

مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات الأبراج 2026، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد عن توقعات برج الجدي لعام 2026.



توقعات برج الجدي2026

توقعات برج الجدي على الصعيد العاطفي



-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

من أول العام وحتى نهاية شهر يونيو.. استغل الأجواء الإيجابية لتحسين علاقتك بالطرف الآخر. حاول أن تعيد التواصل، وأن تقضي مزيدا من الوقت مع من تحب كي تفهمه بشكل أفضل، ولا تتردد في وضع خطط مستقبلية معه. كما أن هذا العام يعتبر فرصة مثالية لبعض مواليد الجدي لتحويل ارتباط عاطفي لارتباط رسمي. ابتداء من شهر يوليو.. يمنحك الفلك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بلطف وذكاء من الطرف الآخر.

- إذا كنت غير مرتبطا:

ستكون لديك أفضل فرصة للقاء شخص ما في النصف الأول من عام 2026. ابتداء من شهر يوليو.. قد تدفعك الحالة الفلكية لاتخاذ قرار بالارتباط، وتحديد ما تريده حقًا.

توقعات برج الجدي على الصعيد المهني والمالي

اعتبارًا من بداية عام 2026، يدفعك الوضع الفلكي إلى إعادة النظر في أساسيات حياتك العملية، ومراجعة أسلوبك، وصقل أفكارك ومعرفتك، وأيضًا تحاول اكتشاف نفسك. عام 2026 يمثل نهاية دورة مهنية بالنسبة لك. كل شيء سيدعوك لمراجعة أساليب عملك، وتغيير عقليتك أو نظامك. في عام 2026.. سيكون الوقت مناسبًا لتقييم وضعك، وطموحاتك، وتحديد مسار جديد. بالنسبة للكثيرين مواليد الجدي.. سيكون العام الجديد هو مفترق طرق.

في الأمور المالية.. من المحتمل أن يمر بعض مواليد الجدي بفترة انخفاض في الدخل، أو زيادة في نفقات السكن. نتيجة لذلك، قد تضطرون إلى السحب من مدخراتكم لتغطية ظروف طارئة.

توقعات برج الجدي على الصعيد الصحي



ابتداءً من يناير وحتى آخر يونيو: "المشتري" في مواجهتك يختبر قدرتك على التحمل بشدة.. في هذه الفترة، عليك أن تقوي مناعتك وتحمي نفسك من العدوى كي لا يتسلل التعب والتوتر إليك. في النصف الثاني من العام: تسترد طاقتك شيئا فشيئا، وتتجاوز هذه المرحلة بسلام، فقط احرص على أخذ فترات راحة منتظمة طوال العام.

