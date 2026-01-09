الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح

تحدث الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية، وقال إن الله هو من حدد هذه الأيام لنشر السلام.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله عظم بعض الأشهر على بعض، فالله عظم وفضل شهر رمضان عن باقي الأشهر، وعظم الأشهر الحرم على بعض الأشهر الأخر، وفضل يوم الجمعة عن أيام أخر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الله له الحق في تفضيل بعض الأيام على بعض، وأن هذا من الله.

ولفت إلى أن الله حرم القتال في الأشهر الحرم، لآنها أشهر السلام، وأن القتال في هذه الأيام حرام إلا من اعتدى حتى لا نكون أمه ضعيف ولا يأكل حقها.

وأوضح أن الأعمال الطيبة خلال هذه الأيام يكون لها تعظيم وحسنات أكثر ولذلك على الجميع أن يحرص على الاستمرار في الأعمال الطيبة، ولصلاة باستمرار، وأن يبتعد عن أي شئ حرام.