سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح

الدكتور محمد طنطاوي
الدكتور محمد طنطاوي
البهى عمرو

تحدث الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية، وقال إن الله هو من حدد هذه الأيام لنشر السلام.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله عظم بعض الأشهر على بعض، فالله عظم وفضل شهر رمضان عن باقي الأشهر، وعظم الأشهر الحرم على بعض الأشهر الأخر، وفضل يوم الجمعة عن أيام أخر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الله له الحق في تفضيل بعض الأيام على بعض، وأن هذا من الله. 

ولفت إلى أن الله حرم القتال في الأشهر الحرم، لآنها أشهر السلام، وأن القتال في هذه الأيام حرام إلا من اعتدى حتى لا نكون أمه ضعيف ولا يأكل حقها. 

وأوضح أن الأعمال الطيبة خلال هذه الأيام يكون لها تعظيم وحسنات أكثر ولذلك على الجميع أن يحرص على الاستمرار في الأعمال الطيبة، ولصلاة باستمرار، وأن يبتعد عن أي شئ حرام.

