تصرفات إثيوبيا العشوائية تجبر وزارة الري المصرية على اتخاذ إجراءات عاجلة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن حزمة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على الأمن المائي وضمان جاهزية منشآت الري لمواجهة التصرفات العشوائية والغير منسقة التي تقوم بها إثيوبيا في إدارة سد النهضة.

وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية فى نهر النيل، مشيرًا إلى انه تم فتح مفيض توشكى كجزء من الخطط المحسوبة مسبقًا لتعزيز الأمن المائى فى البلاد.

وأشار وزير الرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، إلى أن إدارة إثيوبيا لسد النهضة تفتقر إلى الحرفية والتنسيق مع مصر والسودان، إذ يتم تنفيذ أعمال السد دون التنسيق مع الدولتين المعنيتين فى هذا الملف.

