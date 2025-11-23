الجيش الإسرائيلي يسرح عددا من القيادات العسكرية على خلفية هجوم 7 أكتوبر

سرح الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، عددا من القيادات العسكرية على خلفية هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية .



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أصدر قرارا بتسريح ضابط استخبارات فرقة غزة السابق، الليفتنانت كولونيل من الجيش الإسرائيلي، وسينهي قائد المنطقة الجنوبية السابق، يارون فينكلمان، خدمته العسكرية ويسرح من الخدمة الاحتياطية.



كما أصدر قرارا بتسريح رئيس الاستخبارات السابق أهارون هاليفا من الخدمة الاحتياطية دون حضور اجتماع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بسبب قيود في الجدول الزمني.



واتصل به رئيس الأركان هاتفياً لإبلاغه بالقرار. وقال له هاليفا: "لقد تحملت المسؤولية، وأتوقع أن تكون هناك لجنة تحقيق حكومية".



كما أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي قرارا بتسريح قائد الوحدة 8200 في 7 أكتوبر من الاحتياط والذي لم يحضر اجتماعاً، من الخدمة الاحتياطية. سُرّح القائد السابق خلال مكالمة هاتفية، قال فيها لرئيس الأركان: "لقد تحملت المسؤولية الشخصية واعتذرت. لم تكن لدي نية للبقاء في الاحتياط لأنني كنت أعرف ما يعنيه ذلك.



يأتي هذا بعد قرار رئيس الأركان بشأن الاستنتاجات الشخصية والتدابير القيادية في أعقاب فشل الجيش قبل وأثناء هجوم حماس.