أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة احمد يوسف حجاج، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتـ..ـهم بقتل صديقه بعدة طلـ..ــقات أودت بحياته بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـمـ..ـقتل «مهندس الإسكندرية».

وقد اعترف المتــ ـهم تفصيليا بالواقعة ولم يحاول إنكارها بل أكد خلال التحقيقات قائلا: "كان لازم يمـ..ـوت".

وتبين من التحقيقات، أن المتـ..ـهم تربطه علاقة صداقة بالمجـ..ـنى عليه وأنه على اثر خلاف نشب بينهما، لقيام المتهم بالتـ..ـعدى على زوجة المجـ..ـنى عليه، بالسـ..ـب والتشـ..ـهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشكاه المجـ..ـنى عليه لوالده، والذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام ويوم الواقعة استقل المتـ ـهم سيارته، وانتظره حتى خروجة من توكيل السيارات الذى يعمل به، وأطلق صوبه سيل من الطلـ..ـقات النـ..ـارية، بمختلف أنحاء جسده، وبعدها انقض عليه بعدة ضربات بموخرة السـ..ـلاح النـ..ـارى بمنطقة الرأس للتاكد من وفـ..ـاته وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.