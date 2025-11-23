الزراعة تنفي تصفية سلالات الجيرسي وتؤكد دعم الإنتاج الحيواني

نفى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «تصفية» سلالات الجيرسي في مصر، مؤكدا على أن هذه المعلومات غير دقيقة.







وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإنتاج الحيواني من خلال مبادرات ومشروعات تستهدف دعم المربين وتعزيز إنتاج اللحوم والألبان.



وأوضح أن القيادة السياسية خصصت 10 مليارات جنيه لمشروع البتلو بهدف توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.



وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنوك المختلفة لمنح قروض بفائدة 5% لتوفير عجول تسمين أو سلالات محسّنة عالية الإنتاجية.



