موعد مباراة الزمالك وزيسكو فى الكونفدرالية .. والقنوات الناقلة

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .

وحرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تجهيز كافة اللاعبين والفريق بشكل جيد من أجل تحقيق ضربة بداية قوية للفريق في البطولة وألقى عبد الرؤوف محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران الفريق الختامي أمس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح أحمد عبد الرؤوف الأدوار المطلوبة من اللاعبين، ومنحهم تعليمات خاصة من أجل تحقيق الهدف المرجو من المباراة.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات اللاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز كي تكون بداية الفريق قوية في دور المجموعات بالكونفدرالية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

الزمالك سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعتاد بطريقة 4-2-3-1، وهى الطريقة التى اعتاد عليها الفريق لفترات طويلة، وقد تتحول إلى 3-4-3 فى حال تراجع الفريق الضيف لدفاع المنطقة والتخلى عن الهجوم، وبغض النظر عن تشكيل الزمالك فى مباراة اليوم فالفريق يحتاج إلى كل من لديه القدرة فى تحقيق طموحات وآمال الجماهير، خاصة وأنها المباراة الأولى التى يظهر بها الفريق بعد خسارة لقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام الأهلى، ويحتاج الفريق لمصالحة جماهيره، والتأكيد على أن الخسارة أمام الأهلى كانت كبوة لن تؤثر على مستقبل الفريق، وأنه جاهز للعودة إلى المنافسة مرة أخرى على ألقاب الموسم الحالي.