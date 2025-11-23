قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
الليلة .. الزمالك يفتتح مشواره بالكونفدرالية بمواجهة زيسكو الزامبي

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية .

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وحرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تجهيز كافة اللاعبين والفريق بشكل جيد من أجل تحقيق ضربة بداية قوية للفريق في البطولة والقى عبد الرؤوف محاضرة فنية على اللاعبين قبل مران الفريق الختامي أمس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح أحمد عبد الرؤوف الأدوار المطلوبة من اللاعبين، ومنحهم تعليمات خاصة من أجل تحقيق الهدف المرجو من المباراة.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات اللاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز كي تكون بداية الفريق قوية في دور المجموعات بالكونفدرالية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

الزمالك سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعتاد بطريقة 4-2-3-1، وهى الطريقة التى اعتاد عليها الفريق لفترات طويلة، وقد تتحول إلى 3-4-3 فى حال تراجع الفريق الضيف لدفاع المنطقة والتخلى عن الهجوم، وبغض النظر عن تشكيل الزمالك فى مباراة اليوم فالفريق يحتاج إلى كل من لديه القدرة فى تحقيق طموحات وآمال الجماهير، خاصة وأنها المباراة الأولى التى يظهر بها الفريق بعد خسارة لقب كأس السوبر المصرى فى الإمارات أمام الأهلى، ويحتاج الفريق لمصالحة جماهيره، والتأكيد على أن الخسارة أمام الأهلى كانت كبوة لن تؤثر على مستقبل الفريق، وأنه جاهز للعودة إلى المنافسة مرة أخرى على ألقاب الموسم الحالي.
ومن المقرر أن تشهد المباراة كرنفالا من الجماهير فى رسالة وداع النجم محمد صبري الذى رحل عن دنيانا الاسبوع الماضي .

بالصور

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

