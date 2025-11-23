أرض أكتوبر دلوقتي مش بتاعت الزمالك| هشام نصر: بنسأل على عودتها ممكن تكون إمتى؟ مبناخدش إجابة

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي يتمسك بسلامة موقفه القانوني فيما يتعلق بأرض فرع 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن قرار سحب الأرض الذي تم اتخاذه خلال الفترة الماضية لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة، وأن إدارة النادي تتابع الأمر بكل جدية للحفاظ على حقوقه.

موافقات رسمية واستثمارات كبيرة

أوضح نصر، خلال تصريحاته لقناة MBC مصر، أن الزمالك حصل على موافقات رسمية من الجهات المختصة لإقامة وحدات خدمية داخل فرع 6 أكتوبر، إلى جانب امتيازات إضافية تم منحها للنادي مقابل سداد مبلغ مالي وصل إلى 800 مليون جنيه. وأكد أن هذه الخطوات جاءت في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى استثمار الأرض بالشكل الأمثل لخدمة أعضاء النادي.

صدمة بعد بدء التنفيذ

أعرب نائب رئيس الزمالك عن استيائه من المفاجأة التي واجهها النادي بعد بدء الأعمال على الأرض، حيث تم إخطار الإدارة بضرورة التوقف ومغادرة الموقع، رغم استكمال الإجراءات القانونية. وأضاف قائلاً: “كنا نتمنى ألا نحصل على هذه الموافقات من البداية إذا كانت النتيجة ستنتهي بسحب الأرض بهذه الطريقة”.

غياب الرد على مصير الأرض

وأشار نصر إلى أن إدارة الزمالك تحاول معرفة الموعد المحتمل لعودة الأرض، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد واضح أو حاسم من الجهات المعنية، مؤكدًا أن أرض 6 أكتوبر لم تعد حاليًا ملكًا للنادي بشكل رسمي، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.

أسباب تعثر التنفيذ

وبيّن أن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ المشروع يرجع إلى حالة عدم الاستقرار التي مر بها النادي خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تعطيل خطط التطوير وتأخير خطوات البناء.

قرار السحب والأزمة القانونية

شدد هشام نصر على أن قرار سحب الأرض غير صحيح من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمهلة المحددة للبناء، لافتًا إلى أن موقف الزمالك سليم وقوي قانونيًا. كما أوضح أن الأزمة تفاقمت بسبب شكوى قانونية مقدمة من مرتضى منصور وآخرين بدعوى إهدار المال العام، وهو ما ساهم في تعقيد الملف.

دعوة لوحدة الزملكاوية

واختتم نصر تصريحاته بدعوة جماهير وأعضاء الزمالك إلى التكاتف والتوحد، مؤكدًا أن قضية أرض 6 أكتوبر تمثل أزمة كبيرة تتطلب دعم الجميع للحفاظ على حقوق النادي ومستقبله الاستثماري.



