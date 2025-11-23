قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
أرض أكتوبر دلوقتي مش بتاعت الزمالك| هشام نصر: بنسأل على عودتها ممكن تكون إمتى؟ مبناخدش إجابة

هشام نصر
هشام نصر
رباب الهواري

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي يتمسك بسلامة موقفه القانوني فيما يتعلق بأرض فرع 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن قرار سحب الأرض الذي تم اتخاذه خلال الفترة الماضية لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة، وأن إدارة النادي تتابع الأمر بكل جدية للحفاظ على حقوقه.

موافقات رسمية واستثمارات كبيرة

أوضح نصر، خلال تصريحاته لقناة MBC مصر، أن الزمالك حصل على موافقات رسمية من الجهات المختصة لإقامة وحدات خدمية داخل فرع 6 أكتوبر، إلى جانب امتيازات إضافية تم منحها للنادي مقابل سداد مبلغ مالي وصل إلى 800 مليون جنيه. وأكد أن هذه الخطوات جاءت في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى استثمار الأرض بالشكل الأمثل لخدمة أعضاء النادي.

صدمة بعد بدء التنفيذ

أعرب نائب رئيس الزمالك عن استيائه من المفاجأة التي واجهها النادي بعد بدء الأعمال على الأرض، حيث تم إخطار الإدارة بضرورة التوقف ومغادرة الموقع، رغم استكمال الإجراءات القانونية. وأضاف قائلاً: “كنا نتمنى ألا نحصل على هذه الموافقات من البداية إذا كانت النتيجة ستنتهي بسحب الأرض بهذه الطريقة”.

غياب الرد على مصير الأرض

وأشار نصر إلى أن إدارة الزمالك تحاول معرفة الموعد المحتمل لعودة الأرض، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد واضح أو حاسم من الجهات المعنية، مؤكدًا أن أرض 6 أكتوبر لم تعد حاليًا ملكًا للنادي بشكل رسمي، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.

أسباب تعثر التنفيذ

وبيّن أن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ المشروع يرجع إلى حالة عدم الاستقرار التي مر بها النادي خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تعطيل خطط التطوير وتأخير خطوات البناء.

قرار السحب والأزمة القانونية

شدد هشام نصر على أن قرار سحب الأرض غير صحيح من الناحية القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمهلة المحددة للبناء، لافتًا إلى أن موقف الزمالك سليم وقوي قانونيًا. كما أوضح أن الأزمة تفاقمت بسبب شكوى قانونية مقدمة من مرتضى منصور وآخرين بدعوى إهدار المال العام، وهو ما ساهم في تعقيد الملف.

دعوة لوحدة الزملكاوية

واختتم نصر تصريحاته بدعوة جماهير وأعضاء الزمالك إلى التكاتف والتوحد، مؤكدًا أن قضية أرض 6 أكتوبر تمثل أزمة كبيرة تتطلب دعم الجميع للحفاظ على حقوق النادي ومستقبله الاستثماري.


 

