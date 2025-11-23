قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
الغندور يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الزمالك و زيسكو

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن مباراة الزمالك وزيسكو اليوم .

توقعات مباراة الزمالك وزيسكو

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراتي الزمالك و زيسكو و المصري و كايزر تشيفز".

هشام نصر وحسين لبيب يُطلبان مجددًا تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة أرض أكتوبر|تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن نداء هشام نصر  نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس مجلس الادارة حسين لبيب لمطالبة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحسم أزمة قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هشام نصر وحسين لبيب يطلبان مجددًا تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة أرض أكتوبر".

حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء وتوضيح حقيقة الموقف بعد قرار سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأزمة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تسعى لتصدير فكرة أن مجلس الإدارة أخطأ في إدارة الملف، قائلاً: «في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين»، وأوضح أن أي أخطاء إن وُجدت لا تتجاوز كونها أخطاء إدارية وليست جسيمة أو كارثية كما يتم تصويرها.

الخلاف القانوني لا يعني سحب الأرض

وشدّد “نصر” خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر على أن الخلاف القانوني القائم لا يبرر بأي حال من الأحوال سحب أرض النادي، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة وعادلة. وأضاف أن الأندية الشعبية الكبرى، وعلى رأسها الزمالك، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأفراد بدلاً من المؤسسات، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية واستقرارها.

الغندور الاهلي الزمالك زيسكو خالد الغندور

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. ضبط 2.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكثفة لسلامة الغذاء

أرشيفية

رابط يسهل الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها.. تعرف عليه

غريق

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

