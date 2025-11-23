«الحديدي»: مصطفى شوبير مستقبل الأهلي ومصر.. و«توروب» يسير في الطريق الصحيح

أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن سعادته بالبداية الناجحة التي حققها النادي الأهلي في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4–1، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً يليق بالبطولة ويمثل انطلاقة إيجابية للمراحل المقبلة.

وقال الحديدي، خلال مداخلة عبر برنامج 'الماتش' الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن فريق شبيبة القبائل يمتلك قوة بدنية وانضباطًا فنيًا واضحًا، ورغم ذلك نجح الأهلي في فرض شخصيته،مؤكداً أن تريزيجيه يعد أحد أهم عناصر الأهلي في الفترة الحالية، نظرًا لتأثيره الهجومي الكبير.

كما أشاد الحديدي، بالمدير الفني الدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أنه بدأ يحقق النجاح بعد أن تعرف على إمكانيات لاعبيه وقدرات كل عنصر داخل الفريق.

وأضاف الحديدي، أن إمام عاشور يقدم مستويات مميزة منذ عودته، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة واضحة في الفترات التي شارك فيها خلال مباراة اليوم، وأن الهدف الذي سجله يعد مكافأة مستحقة على أدائه القوي وانضباطه داخل الملعب.

كما أكد الحديدي أن مصطفى شوبير يسير بخطى ثابتة ويظهر بمستوى مميز، معتبرًا إياه مستقبل حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر، دون أن ينتقص ذلك من قيمة الحارس الدولي محمد الشناوي.

وشدد على أن شوبير لا يلتفت للانتقادات التي توجه خارج الملعب، إذ يركز فقط على أدائه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الجماهير تربطه بوالده الإعلامي أحمد شوبير، قائلاً “ مصطفى شوبير حارس موهوب ورائع يستحق الإشادة”.