وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«الحديدي»: مصطفى شوبير مستقبل الأهلي ومصر.. و«توروب» يسير في الطريق الصحيح

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
علا محمد

أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن سعادته بالبداية الناجحة التي حققها النادي الأهلي في مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4–1، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً يليق بالبطولة ويمثل انطلاقة إيجابية للمراحل المقبلة.

وقال الحديدي، خلال مداخلة عبر برنامج 'الماتش' الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن فريق شبيبة القبائل يمتلك قوة بدنية وانضباطًا فنيًا واضحًا، ورغم ذلك نجح الأهلي في فرض شخصيته،مؤكداً  أن تريزيجيه يعد أحد أهم عناصر الأهلي في الفترة الحالية، نظرًا لتأثيره الهجومي الكبير.

كما أشاد الحديدي، بالمدير الفني الدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أنه بدأ يحقق النجاح بعد أن تعرف على إمكانيات لاعبيه وقدرات كل عنصر داخل الفريق.

وأضاف الحديدي، أن إمام عاشور يقدم مستويات مميزة منذ عودته، مشيرًا إلى أنه ترك بصمة واضحة في الفترات التي شارك فيها خلال مباراة اليوم، وأن الهدف الذي سجله يعد مكافأة مستحقة على أدائه القوي وانضباطه داخل الملعب.

كما أكد الحديدي أن مصطفى شوبير يسير بخطى ثابتة ويظهر بمستوى مميز، معتبرًا إياه مستقبل حراسة المرمى في الأهلي ومنتخب مصر، دون أن ينتقص ذلك من قيمة الحارس الدولي محمد الشناوي.

وشدد على أن شوبير لا يلتفت للانتقادات التي توجه خارج الملعب، إذ يركز فقط على أدائه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الجماهير تربطه بوالده الإعلامي أحمد شوبير، قائلاً “ مصطفى شوبير حارس موهوب ورائع يستحق الإشادة”.

عمرو الحديدي لاعب الأهلي السابق الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل الجزائري الإعلامي إيهاب الكومي

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

