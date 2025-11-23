قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين

هشام نصر
هشام نصر
رباب الهواري

حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء وتوضيح حقيقة الموقف بعد قرار سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأزمة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تسعى لتصدير فكرة أن مجلس الإدارة أخطأ في إدارة الملف، قائلاً: «في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين»، وأوضح أن أي أخطاء إن وُجدت لا تتجاوز كونها أخطاء إدارية وليست جسيمة أو كارثية كما يتم تصويرها.

الخلاف القانوني لا يعني سحب الأرض

وشدد نصر خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر على أن الخلاف القانوني القائم لا يبرر بأي حال من الأحوال سحب أرض النادي، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة وعادلة. وأضاف أن الأندية الشعبية الكبرى، وعلى رأسها الزمالك، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأفراد بدلاً من المؤسسات، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية واستقرارها.

نداء أخير لإنهاء الأزمة

وأعرب نائب رئيس الزمالك عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بمثابة النداء الأخير بشأن قضية أرض 6 أكتوبر، مشيرًا إلى ضرورة غلق هذا الملف بشكل نهائي وعودة الأرض إلى النادي مرة أخرى، حفاظًا على حقوقه وتاريخه العريق. وأكد أن استمرار الجدل يضر بصورة النادي ويزيد من حالة القلق بين جماهيره.

مناشدة لرئيس الجمهورية

وفي ختام تصريحاته، وجّه هشام نصر مناشدة مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 30 إلى 40 مليون مشجع زملكاوي بحاجة إلى دعمه وتدخله لإعادة الأرض للنادي، لما تمثله من قيمة كبيرة لمستقبل الزمالك ومشروعاته الرياضية والاجتماعية.

ترقب القرار النهائي

ويترقب مجلس إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة صدور الموقف النهائي بشأن عودة أرض النادي في 6 أكتوبر، وسط آمال كبيرة بأن يتم حسم الملف بما يضمن حقوق القلعة البيضاء ويحقق الاستقرار المنشود.


 

هشام نصر الزمالك اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ترشيحاتنا

ارشيفية

تفاصيل مُحاكمة عاطلين بتهمة الشروع في إنهاء حياة شخص بالقاهرة

أرشيفية

قرار عاجل ضد 6 متهمين للاتجار في العملة بـقيمة 14 مليون جنيه

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بالمطرية

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

زوج سلمى عبد العظيم

اللي عملته حرام.. زوج سلمى عبد العظيم يفجر مفاجآت في أول رد بعد خلعها الحجاب

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد