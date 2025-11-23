رئيس الزمالك: النادي ملك للدولة.. ونتمنى حلاً عاجلاً لأرض أكتوبر

علّق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على أزمة أرض النادي، وكشف عن رأيه في حلها.

وقال حسين لبيب، عبر تصريحات على قناة "إم بي سي مصر": "لظروف مرضي لم أتمكن من الخروج والتحدث، ولكن بإذن الله سأخرج وأتحدث قريبًا".

وأضاف: "أضم صوتي لصوت هشام نصر في ضرورة تدخل فخامة رئيس الجمهورية لحل مشكلة أرض أكتوبر".

وتابع: "أتمنى حل المشكلة هذه لأن الموضوع صعب جدًا".

واستكمل: "الزمالك من أكبر الأندية في مصر.. حاولنا بكل الطرق لحل الأزمة".

وأكمل: "لكننا نستنجد بفخامة رئيس الجمهورية لحل الأزمة وتدخله في أرض أكتوبر، كما حلّ مشكلات كبيرة عديدة، ونناشد فخامته".

وأشار: "نحن مقدّرون أن النادي ملك للدولة، وأن أي قرار نحن تحت أمر الدولة، لكن نناشد فخامة الرئيس أن يبصرنا ويجد حلًا للموضوع".

وختم قائلاً: "طلبنا أن تتولى النيابة التحقيق معنا لأن كل أوراقنا سليمة، ولا نستطيع التدخل في أي شيء قانوني، ونحن واثقون أن خطواتنا كلها صحيحة وسليمة".