عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

عبّر الإعلامي عمرو أديب عن استغرابه من الأنباء المتداولة حول نية الجهات المختصة منح نادي الزمالك أرضًا بديلة، متسائلًا عن سبب هذا التوجه وما المشكلة الحقيقية في الأرض الحالية.

وأكد أن الزمالك منشأة تتبع وزارة الشباب والرياضة، أي أنها في الأساس ملك للدولة، وبالتالي لا يجوز التفريط أو التهاون في الأموال التي تم إنفاقها على تطوير هذه الأرض دون توضيح أسباب مقنعة. وأضاف أن ما يحدث يثير تساؤلات لدى الجماهير حول جدوى القرارات المطروحة، خاصة في ظل حجم الاستثمارات التي ضُخت لخدمة النادي ومنشآته.

أشرف صبحي: جميع الحلول قيد الدراسة

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن كافة النقاط التي أثيرت بشأن ملف أرض الزمالك يتم التعامل معها بمنتهى الجدية، مشددًا على أن كل المقترحات والحلول الموضوعة خلال الفترة الماضية قيد الدراسة والتقييم. وأكد أن الوزارة تضع في اعتبارها مصلحة المؤسسة الرياضية قبل أي شيء آخر، وتسعى للوصول إلى حل متوازن يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك واستقراره.

حلول قريبة ودعم حكومي كامل

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع رسمي مع مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالأرض والمنشآت، موضحًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مع جهات حكومية أخرى من بينها وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف الوصول إلى قرار يخدم مصلحة النادي والمؤسسة بشكل عام. وأضاف أن الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل للزمالك باعتباره كيانًا رياضيًا كبيرًا له تاريخ وجماهيرية واسعة.

التحقيقات مستمرة والقرار قريب

وأكد أشرف صبحي أن وجود شكاوى قانونية يستوجب الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى أن الشفافية تقتضي إعطاء الوقت الكافي للبت في هذه الأمور قبل إعلان أي قرارات نهائية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الحلول المتفق عليها بشكل رسمي، في إطار حرصها على حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة لنادي الزمالك



