الزمالك يبحث الشراكة مع معهد برشلونة لتأهيل اللاعبين

استقبل المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، ديجو فالديز مدير معهد برشلونة sbi، وايما المنسق العام للمعهد، خلال زيارتهم للقلعة البيضاء، في حضور محمد طارق عضو مجلس الإدارة، وحلمى علام المدير الرياضي بنادي طيبة السعودي.

وجاءت الزيارة لبحث سبل التعاون المتبادل بين الزمالك والمعهد، لبناء كوادر من النادي.

وخلال الزيارة تم ترشيح محمد طارق عضو المجلس، وعمر جابر كابتن الفريق الأول لكرة القدم، للحصول على الماجستير من المعهد.

يذكر أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول، وطارق حامد لاعب النادي السابق، يدرسون حاليًا بالمعهد للحصول على الماجستير برفقه العديد من اللاعبين المصريين والعالميين.