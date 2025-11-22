الزمالك يرتدي الأبيض وزيسكو باللون الأخضر في مواجهة الغد بالكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من: عبد الله حسين إداري الفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي زيسكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.