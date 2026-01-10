غدا.. بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية.

وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد الأحد الموافق ١١/١/٢٠٢٦، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني https://reservations.realestate.gov.eg/ar

كما تهيب الوزارة بالمواطنين المتقدمين للحجز بأنه سيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية وفقاً للجدول الزمني التالي : يومي ١١، ١٢ يناير تخصيص وحدات ديارنا، ويومي ١٣ ، ١٤ يناير تخصيص وحدات ظلال، ويومي ١٨، ١٩ يناير تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والاسكان الحر وروضة العبور

يومي ٢١،٢٠ يناير تخصيص وحدات الاسماعلية، وسوف يكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني.