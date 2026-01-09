أبرز أنشطة وزارة الإسكان خلال اسبوع..فيديو جراف

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً "بالفيديو جراف" شمل أبرز أنشطتها في أسبوع خلال الفترة من 4/1/2026 حتى 8/1/2026.

وجاء في التقرير، في يوم 8/1/2026 أنه في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات.

وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية نطاق عمل الوزارة والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.



وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مشروعات سكنية تحقق التوازن بين جودة التنفيذ ومراعاة البعد الاجتماعي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بالمشروع، من بينها الرؤية العامة والتصميمات والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، بما يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة، ويراعي معايير الجودة والاستدامة.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع الجديد للإسكان المتوسط يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة.

واستعرض الاجتماع، النموذج المعماري المقترح للعمارات السكنية بالمشروع، ومساحات الوحدات المقترحة بتصميمات عصرية.

كما تناول الاجتماع والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، والتي ستشمل مدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.



كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المميزة بمدينتي العلمين الجديدة والسادات بنظام البيع لتلبية الاحتياجات المستقبلية، والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، على حرص الوزارة على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة، موضحاً أنه يتم التقديم على تلك الفرص عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وفي يوم 6/1/2026 ، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدن الجديدة، تم استئناف أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، بجانب الانتهاء من تنفيذ الميدان والدلتا المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة.

وفي مدينة العبور، جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، كما يتم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى، في إطار دعم حركة النقل وخدمة الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بجانب مواصلة أعمال استكمال الأسفلت ورصف شوارع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، ضمن أعمال التطوير الشامل لشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الخاصة بتوسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي، بداية من الطريق الرئيسي للمدينة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية.

وفي السياق ذاته، تم متابعة أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رضمان من طريق بلبيس حتى حي ٢٨( الفيروز)، حيث تشمل الأعمال الجارية تطوير المدخل والبوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، وأعمال التشجير والزراعة، والكهرباء والإنارة.

وفي يوم 5/1/2026، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الدي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مشيرًا إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لمتابعة كافة مشروعات المرحلة الأولى بالمواقع والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا ودخولها الخدمة لتنعكس على جودة حياة المواطنين.



وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى ، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

حيث تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( ٢٥ مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه - صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية ).

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، على الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.



كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم وموقف التعويضات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الاجتماع الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقة سملا وعلم الروم، كما شمل العرض موقف المنطقة المخصصة بمنطقة الغابات الشجرية كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما تم إنجازه من إجراءات في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، وأهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات، بما يحقق سرعة الإنجاز، والتنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.

كما وجه الوزير بأن يتضمن المخطط الخاص بالتجمع البدوي البديل كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية لتوفير كافة احتياجات سكان المنطقة، والالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات.

ثم تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة، والتي تضم أبراجاً متنوعة بين إدارية وإسكان بديل وأنشطة تجارية وفندقية، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تولت وزارة الإسكان تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة إجراء التنسيقات اللازمة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكداً ضرورة إنجاز الأعمال لتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشروعات.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.



وجار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثانٍ، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

ثمأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهييئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.

وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المجن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي يوم 4/1/2026، تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة العمل وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة، قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، ومسئولو القطاع، بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الأخضر بمرحلتيه الخامسة والسادسة (سكن لكل المصريين)، لمتابعة سير العمل، يرافقهم مسئولو أجهزة تنمية حدائق العاشر من رمضان، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وخلال جولتهم بمدينة حدائق العاشر، تفقد مسئولو الهيئة مشروع الإسكان الأخضر بمبادرة (سكن لكل المصريين) بالمرحلة الخامسة، والتي تضم 109 عمارات سكنية بها وحدات بمساحات 90م² و75م²، بالإضافة إلى المرحلة السادسة التي تضم 258 عمارة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة.

وفي مدينة العبور الجديدة، عقد مسئولو الهيئة اجتماعا موسعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي لخطط التنفيذ للمشروعات الجارية وأيضاً رفع كفاءة منظومة المرافق، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، بما يضمن جاهزية الوحدات والأراضي للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وعقب الاجتماع، قام مسئولو الهيئة وجهاز العبور الجديدة، يرافقهم ممثلو شركات التنفيذ واستشاري المشروعات بجولة ميدانية موسعة، شملت تفقد الخزان الاستراتيجي للمياه بمدينة العبور الجديدة بسعة 10,000 متر مكعب، وتم الاطلاع على منظومة التشغيل وأعمال الصيانة الجارية بالخزان.

ثم تفقد مسئولو الهيئة مشروع ترفيق المرحلة السادسة من "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 125 عمارة بها نحو 3000 وحدة سكنية، حيث تابعوا نسب الإنجاز الفعلية وموقف تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، واطَّلعوا على تقدم أعمال المرافق العامة، وتم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الوصلات الداخلية والخارجية، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة، تفقد مشروعات الأراضي المضافة بالمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقاً، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق.

وخلال الجولات التفقدية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال المشروعات وفق الخطط المعتمدة، مع أهمية الإسراع في إنجاز ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، باعتباره أحد الملفات المحورية التي توليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولوية قصوى.

كما شدد مسئولو الإسكان على أن الجودة لا تقل أهمية عن سرعة الإنجاز، وأنه لن يتم التهاون مع أي تأخير أو تقصير في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن المتابعة الميدانية الدقيقة والحملات الدورية على مواقع العمل تأتي في إطار أهمية تنفيذ المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة، وبما يحقق رؤية الوزارة في إقامة مدن مستدامة توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين.وكذا تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المدن الجديدة ودفع معدلات الإنجاز، قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو القطاع، بزيارة تفقدية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتعويضات ومعدلات الأداء بقطاعات الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، ورؤساء قطاعات الساحل الشمالي الغربي،

وفي مستهل الزيارة، تم عقد اجتماعٍ لاستعراض الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقتي سملا وعلم الروم، كما تم عرض الموقف التنفيذي لكل من المنطقة (B) والمنطقة (C) غرب رأس الحكمة، بما يشمله من أعمال الحصر والتفاوض مع واضعي اليد، كما شمل العرض موقف المنطقة البديلة بمنطقة الغابات الشجرية المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما تم إنجازه من إجراءات في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.



كذلك تم متابعة موقف عدد من المناطق بقطاعات الساحل الشمالي الغربي (القطاع الأول – القطاع الثاني – القطاع الثالث)، ونسب أعمال الحصر والتفاوض بكل قطاع، ومعدلات التقدم المحققة، والمعوقات القائمة وآليات التعامل معها.

ثم قام مسئولو الهيئة بالمرور على مواقع منطقتي سملا وعلم الروم، وكذلك المنطقة البديلة (منطقة الغابات الشجرية)، للوقوف على الوضع الفعلي على أرض الواقع ومتابعة سير الأعمال والتأكد من مطابقتها للخطط الموضوعة.



وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، وأهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات، بما يحقق سرعة الإنجاز، والتنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.





وفي إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الحيوية، قامت المهندسة مروة حسين أمين – رئيس جهاز مدينة العاصمة الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت روافع الصرف الصحي وروافع المياه داخل نطاق المدينة، والتي تقوم بدور حيوي وأساسي في تغذية العاصمة بالمياه وتأمين أعمال الصرف الصحي لكافة الأحياء والمناطق الخدمية ، وذلك للتأكد من جاهزية المرافق للعمل بأقصى كفاءة، خاصة مع التوسعات العمرانية المتلاحقة وزيادة معدلات الإشغال داخل المدينة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة مروة حسن أمين، ومرافقوها، حالة الطلمبات والمعدات الكهروميكانيكية، ولوحات التحكم، وأنظمة التشغيل، وخطوط الطرد، وأعمال التشغيل والصيانة، كما اطمأنت على انتظام التشغيل وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على استمرارية الخدمة أو كفاءتها، مشددة على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول والمعدات.

وأكدت رئيس الجهاز، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة أداء العاملين بالمحطات، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة العاصمة الجديدة.

وفي ختام الزيارة، شددت رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختصة وشركات التشغيل والصيانة، مع رفع تقارير دورية عن حالة المحطات ومعدلات الأداء، بما يحقق استدامة مرافق المياه والصرف الصحي.