السمدوني: أوناش بقدرات 75 طنًا تدعم جاهزية دمياط لاستقبال أضخم سفن الحاويات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء ميناء دمياط تشهد تقدمًا ملحوظًا يعكس جدية الدولة في تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضح السمدوني أن أعمال البنية الفوقية للمحطة تُنفذ حاليًا بواسطة شركة دمياط أليانس المشغلة، باستخدام نظم تشغيل متطورة وتقنيات حديثة تضمن الجاهزية الكاملة للتشغيل التجاري بكفاءة عالية، بما يدعم تنافسية الميناء على خريطة النقل البحري الدولي.

وأشار إلى أن الأوناش العملاقة التي يجري تركيبها بالمحطة تتمتع بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، مع قدرة وصول رأسي تبلغ 57.5 مترًا من سطح الرصيف، بما يسمح بالتعامل مع السفن العملاقة حتى 11 حاوية ارتفاعًا، إضافة إلى ذراع خارجي بطول 72 مترًا يتيح خدمة أكبر عروض سفن الحاويات العالمية.



وأضاف السمدوني أن مشروع محطة «تحيا مصر 1» يُعد من أكبر المشروعات القومية داخل ميناء دمياط، حيث تمتد الأرصفة بطول يقارب 1970 مترًا وبأعماق تصل إلى 18 مترًا، مع مساحة خلفية تبلغ نحو 922 ألف متر مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

وأكد أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع تحالف دولي يضم مشغلين عالميين، من بينهم Eurogate الألمانية، وContship Italia الإيطالية، والخط الملاحي العالمي Hapag-Lloyd، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار بقطاع الموانئ المصري.

واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن دخول المحطة الخدمة سيمثل نقلة نوعية في منظومة النقل واللوجستيات، ويسهم في تعزيز دور مصر كمحور إقليمي لتجارة الحاويات ودعم حركة الصادرات والواردات.