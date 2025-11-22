الزمالك يعلن قائمته لمواجهة زيسكو في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.