مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
حسن المستكاوي يعلق على فوز الأهلي: بداية قوية وأداء جيد
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة زيسكو في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة زيسكو في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد  - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك زيسكو الزامبي ستاد القاهرة الدولي كأس الكونفدرالية الأفريقية قائمة الزمالك محمد صبحي

