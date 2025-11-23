وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة عبر قناة MBC مصر، أن الدولة لا تقف موقف المتفرج تجاه ما يحدث داخل نادي الزمالك، مشددًا على أن مجلس إدارة النادي ليس بمنأى عن المتابعة والمراقبة من قبل الجهات الرسمية المختصة.

وأوضح أن هناك تواصلاً دائمًا مع المؤسسات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الكيان الرياضي الكبير، في إطار احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

التحقيق في الشكاوى القانونية القائمة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى القانونية المقدمة، مؤكدًا أن وجود ملفات قانونية يتطلب التحقيق فيها بشكل دقيق وشفاف، حرصًا على تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف. وأضاف أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات، بل تهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة والانضباط داخل الأندية الرياضية.

أرض الزمالك وقضية ممتدة عبر سنوات طويلة

وتطرق أشرف صبحي إلى قضية الأرض محل الجدل، موضحًا أنها ليست أزمة طارئة أو وليدة اللحظة، بل تمتد لأكثر من عشرين عامًا، وهو ما يجعل التعامل معها يتطلب رؤية شاملة وحلولًا مدروسة. وأكد أن الدولة لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما تنظر إلى القضية من منظور مؤسسي يراعي المصلحة العامة للنادي، مع الإشارة إلى أن الزمالك حصل على أكثر من فرصة لمعالجة الموقف خلال السنوات الماضية.

رسالة طمأنينة لجماهير القلعة البيضاء

وفي ختام تصريحاته، وجه وزير الشباب والرياضة رسالة طمأنينة لجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي كيان كبير وله تاريخ عريق ولن يتم التخلي عنه تحت أي ظرف. وأوضح أن هناك حلولًا قيد الدراسة، وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية من شأنها تحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل للنادي، بما يحفظ مكانته بين كبار الأندية المصرية والعربية



