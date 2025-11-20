وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة سلامتك على الطريق للتوعية بالقيادة الآمنة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "سلامتك على الطريق"، بتنظيم الاتحاد المصري للدراجات النارية، بهدف التوعية بالقيادة الآمنة ونشر ثقافة السلامة المرورية بين الشباب ومستخدمي الدراجات النارية.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتعزيز جهود الوزارة في حماية الشباب والحد من الحوادث على الطرق، من خلال تنفيذ ورش عمل، وعروض توضيحية، وبرامج تدريبية ميدانية لتعريف المشاركين بقواعد القيادة السليمة وطرق ارتداء معدات الحماية وأهمية الالتزام باشتراطات المرور.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أشرف صبحي قائلاً "تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا بالغًا بسلامة شبابنا على الطرق، ونسعى دائمًا إلى تعزيز الوعي المروري من خلال مبادرات مستمرة تهدف إلى حماية حياتهم وتشجيعهم على الالتزام بقواعد السلامة أثناء القيادة.

واضاف وزير الشباب والرياضة بان نشر ثقافة السلامة المرورية يبدأ من التوعية والتدريب، وأن الاستثمار في توعية الشباب يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويقلل من الحوادث ويحمى أرواح المواطنين. وستستمر الوزارة في تنظيم مثل هذه المبادرات على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الشباب وتعزيز سلوك القيادة الآمنة كأسلوب حياة."

تأتي مبادرة 'سلامتك على الطريق' كخطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتثقيف الشباب ومستخدمي الدراجات النارية حول أهمية القيادة الآمنة، والالتزام بالقوانين المرورية، وارتداء معدات الحماية الشخصية بشكل صحيح.

وتمثل هذه المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية، نموذجًا للتنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية المتخصصة، لإقامة ورش عمل تدريبية وعروض ميدانية توضيحية، تهدف إلى تعريف المشاركين بأحدث أساليب القيادة الآمنة، وتوضيح المخاطر المحتملة على الطرق، وطرق تجنبها، بالإضافة إلى غرس ثقافة الانضباط والوعي لدى الشباب.