لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي..اتحاد الكرة يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر – مركز المنتخبات الوطنية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها دعم المنتخبات القومية بمختلف مراحلها، خاصة قطاع الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، إلى جانب التأكيد على تقديم كل أوجه المساندة للمنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية المقبلة.

وشهد اللقاء اتفاقاً بين الجانبين على الدعم الكامل للأجهزة الفنية بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن حلمي طولان، والعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضع كرة القدم في مقدمة أدوات القوة الناعمة المصرية، موضحًا أنها أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية، موجهاً الشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر، ومشدداً على أن التعاون بين الاتحاد والوزارة يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

أكد المهندس هاني أبوريدة الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاعات الناشئين والشباب، والتي تُجسّد رؤية السيد الرئيس. وسيتم موافاة الوزير بها خلال الأيام القادمة. وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواهب في مختلف المحافظات من المتابعة والرعاية الفنية من جانب الاتحاد، وصولًا إلى منتخبات الناشئين.