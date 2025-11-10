وزير الشباب والرياضة يزور معسكر منتخب مصر بالإمارات استعدادا لدورة ودية دولية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة منتخب مصر بحضور المهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال معسكره التدريبي المقام حاليًا بالإمارات، وذلك في إطار دعم الوزارة للمنتخبات الوطنية وتوفير كل سبل الاستعداد المثلى قبل البطولات الدولية.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية دولية بالإمارات خلال هذا الشهر، بمشاركة منتخبات أوزبكستان وكاب فيردي وإيران، حيث تهدف الدورة إلى منح اللاعبين فرصة الاحتكاك الدولي وتقييم جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المنافسات المقبلة.

وخلال الزيارة، التقى الوزير مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن واللاعبين، واستمع إلى برنامج الإعداد الخاص بالدورة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المعسكرات والدورات الدولية في صقل مهارات اللاعبين وإكسابهم خبرات احترافية تعزز من قدراتهم الفنية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع المنتخبات الوطنية على اختلاف فئاتها ورياضاتها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويحفز اللاعبين على تحقيق الإنجازات التي ترفع اسم مصر في المحافل العالمية.

وأضاف الوزير أن المتابعة المستمرة والتواصل مع المنتخبات خلال معسكراتها الخارجية تعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة تدريبية متكاملة، تواكب التطورات العالمية في مجال التدريب الرياضي وتحافظ على جاهزية المنتخب لخوض المنافسات الدولية.