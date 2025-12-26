أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف

أول جمعة في رجب ، اعتاد بعض المصريين على تقاليد لم ترد في الشرع الشريف في أول جمعة من شهر رجب، حيث يخرجون على المقابر ويؤدون صلاة الرغائب، وحذرت دار الإفتاء المصرية أيضا من أداء صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، مؤكدة أنها بدعة وليس أصل في الدين، حيث أنه في أول جمعة من رجب بين صلاة المغرب والعشاء يؤدي بعض المسلمين 12 ركعة يسمونها صلاة الرغائب وأكد العديد من العلماء انها بدعة منكرة وقبيحة وباطلة وليس له صحة في الشرع.

في أول جمعة من رجب يستحب أن يقول المسلم أسألك يا رب ان ترزقني بحظ ونصيب يتعجب له اهل السماء والارض يارب بحولك وقوتك وعظمتك وقدرتك.

- ادعوك يا الله أن تصلح حالي وتسعد حياتي، وتحقق ما في بالي، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب إنك على كل شيء قدير.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه

- اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

- اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

-اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ.

-يارب في اول جمعة من رجب اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

-يارب في أول جمعه من رجب لا تجعل للحزن مكانا فى قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يوما فاوسعها برحمتك وأقض لنا حوائجنا فى الدنيا والاخرة وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اول جمعة من شهر رجب المبارك بارك الله فيكم وفى صالحات اعمالكم وغفر الله لنا ولكم فى هذه الجمعه الطيبه".

-اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله.

- الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

دعاء شهر رجب

ويمكن أن يقول المسلم في دعاء شهر رجب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، لا أَحُصْي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، وَاسْتَجِبْ لِي بِبَرَكَةٍ

وقدم أحد عمداء كلية جامعة الأزهر عددا من الآيات والأدعية يستحب قولها في شهر رجب بِسْمِ الله الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ [1] الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ [2] الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ [3] مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ [4] إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [5] اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ [6] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ [7] .

- فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُـمْ وَأُفَوّضُ أَمْرِيَ إِلَى الله إِنّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (ثلاثاً).

- حَسْبِيَ الله لآ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (ثلاثاً).

- أَزِفَتْ الْآزِفَةُ [57] لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله كَاشِفَةٌ [58] أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ [59] وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ [60] وَأَنتُمْ سَامِدُونَ [61] فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا .ثلاثاً

- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ [171] إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ [172] وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ [173] فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ [174] وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ [175] أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ [176] فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ [177] وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ [178] وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ [179] سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ [180] وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ [181] وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين.

-اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثاً) .

-يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا ، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا ، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا ، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثاً) .

-يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

- لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ (ثلاثاً) .

-اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثاً) .

-يَا مَنْ لا تَنْفَعْهُ طَاعَتِي ، وَلا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي ، وَلا حَاجَةَ بِهِ لِعَذَابِي ، وَلا حُجَّةَ لِي إِلَيْهِ ، وَلا عُذْرَ لِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَسْأَلُكَ بِضَعْفِي وَانْكِسَارِي ، وَذُلِّي وَافْتِقَارِي ، أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي ، وَتَسْتَجِيبَ لِي ، وَتُخَفِّفَ عَنِّي ، وَلا تُعَامِلَنِي بِعَمَلِي .