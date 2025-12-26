قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
فرناس حفظي

قال مسؤول أمريكي إن الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في نيجيريا جاءت بناءً على طلب رسمي من السلطات النيجيرية، واستهدفت عناصر من تنظيم «داعش» في ولاية سوبوتو شمال غربي البلاد.


وأوضح المسؤول أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، دون الكشف عن حصيلة دقيقة، وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تنفيذ ضربة وصفها بـ(القوية والقاتلة) ضد تنظيم داعش في نيجيريا.


وفي منشور على منصة «تروث سوشال»، قال ترامب إن الضربة نُفذت بتوجيه مباشر منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، متهماً التنظيم باستهداف المدنيين، ولا سيما المسيحيين، بعنف شديد،  وأكد أن الولايات المتحدة «لن تسمح بازدهار الإرهاب المتطرف»، مشيراً إلى أن الضربة تأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن الأبرياء ومكافحة الإرهاب.

مسؤول أميركي الضربة العسكرية الولايات المتحدة نيجيريا السلطات النيجيرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

حبس

الراجل مات.. قرار بشأن المتهم بدهس شخص بسيارته في القاهرة

دجال

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

بالصور

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد