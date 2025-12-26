مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة

قال مسؤول أمريكي إن الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في نيجيريا جاءت بناءً على طلب رسمي من السلطات النيجيرية، واستهدفت عناصر من تنظيم «داعش» في ولاية سوبوتو شمال غربي البلاد.



وأوضح المسؤول أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، دون الكشف عن حصيلة دقيقة، وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تنفيذ ضربة وصفها بـ(القوية والقاتلة) ضد تنظيم داعش في نيجيريا.



وفي منشور على منصة «تروث سوشال»، قال ترامب إن الضربة نُفذت بتوجيه مباشر منه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، متهماً التنظيم باستهداف المدنيين، ولا سيما المسيحيين، بعنف شديد، وأكد أن الولايات المتحدة «لن تسمح بازدهار الإرهاب المتطرف»، مشيراً إلى أن الضربة تأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن الأبرياء ومكافحة الإرهاب.