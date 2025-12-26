قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
أخبار العالم

ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا

فرناس حفظي

شن الجيش الأمريكي هجوما على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، وقد أعلن ذلك الرئيس دونالد ترامب، الذي كتب على شبكة “تروث سوشيال”: "لقد هاجمنا بقوة حثالة داعش، الذين ارتكبوا جرائم قتل وحشية بحق مسيحيين أبرياء بأعداد لم نشهدها منذ سنوات عديدة". 

وأضاف ترامب: "لقد حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسيحيين، وقد دفعوه الليلة".

من جانب آخر، يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرض معلومات استخباراتية حديثة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في ولاية فلوريدا، تتضمن معطيات تفيد بأن إيران عادت لإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية، في مسار تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.


ونقل موقع «واي نت» عن مصدر إسرائيلي قوله إن فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع طهران يقيد برنامجها الصاروخي قد يدفع إسرائيل إلى التحرك منفردة، مشيرا إلى أن تل أبيب تفضل نجاح المسار الدبلوماسي، لكنها تضع في الحسبان احتمال تعثره.


وأكد المصدر أن إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل قد يخلف دمارا  يوازي تأثير «قنبلة نووية صغيرة»، معتبرا أن هذا السيناريو «خط أحمر» لا يمكن لإسرائيل القبول به.


في المقابل، أعلنت إيران رسميا أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إنتاج الصواريخ يندرج في إطار «الدفاع والردع»، ولا يخضع لأي نقاش.


وتعزز هذه التصريحات تقارير استخباراتية مدعومة بصور أقمار صناعية نشرتها شركة «بلانيت لابز»، تشير وفق الباحث سام لير من مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار  إلى أن إيران أعادت تأهيل منشآت لإنتاج الصواريخ كانت قد تضررت في ضربات إسرائيلية سابقة.

وأوضح لير أن طهران قد تتمكن، في حال تشغيل هذه المنشآت بكامل طاقتها، من إنتاج مئات الصواريخ شهريا، رغم عدم توافر أدلة قاطعة تؤكد بلوغ هذا المستوى بعد.


وأضاف أن إيران استعادت جزءا من قدراتها، لكنها لم تعد بعد إلى مستوى ما قبل الضربات، لافتا إلى أن تركيزها الحالي ينصب على إعادة البناء والتأهيل التدريجي.


وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن تصاعد التصريحات قد يساء فهمه في طهران، بما قد يدفعها إلى شن ضربة استباقية، رغم تقديرات أمنية تفيد بأن القيادة الإيرانية تفضل التريث إلى حين تعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية، ودعم حلفائها الإقليميين.

الجيش الأمريكي تنظيم داعش نيجيريا الرئيس دونالد ترامب ترامب

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حبس

الراجل مات.. قرار بشأن المتهم بدهس شخص بسيارته في القاهرة

دجال

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

