قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرض معلومات استخباراتية حديثة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في ولاية فلوريدا، تتضمن معطيات تفيد بأن إيران عادت لإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية، في مسار تعتبره إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.


ونقل موقع «واي نت» عن مصدر إسرائيلي قوله إن فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع طهران يقيد برنامجها الصاروخي قد يدفع إسرائيل إلى التحرك منفردة، مشيرا إلى أن تل أبيب تفضل نجاح المسار الدبلوماسي، لكنها تضع في الحسبان احتمال تعثره.


وأكد المصدر أن إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل قد يخلف دمارا  يوازي تأثير «قنبلة نووية صغيرة»، معتبرا أن هذا السيناريو «خط أحمر» لا يمكن لإسرائيل القبول به.


في المقابل، أعلنت إيران رسميا أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إنتاج الصواريخ يندرج في إطار «الدفاع والردع»، ولا يخضع لأي نقاش.


وتعزز هذه التصريحات تقارير استخباراتية مدعومة بصور أقمار صناعية نشرتها شركة «بلانيت لابز»، تشير وفق الباحث سام لير من مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار  إلى أن إيران أعادت تأهيل منشآت لإنتاج الصواريخ كانت قد تضررت في ضربات إسرائيلية سابقة. 

وأوضح لير أن طهران قد تتمكن، في حال تشغيل هذه المنشآت بكامل طاقتها، من إنتاج مئات الصواريخ شهريا، رغم عدم توافر أدلة قاطعة تؤكد بلوغ هذا المستوى بعد.


وأضاف أن إيران استعادت جزءا من قدراتها، لكنها لم تعد بعد إلى مستوى ما قبل الضربات، لافتا إلى أن تركيزها الحالي ينصب على إعادة البناء والتأهيل التدريجي.


وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من أن تصاعد التصريحات قد يساء فهمه في طهران، بما قد يدفعها إلى شن ضربة استباقية، رغم تقديرات أمنية تفيد بأن القيادة الإيرانية تفضل التريث إلى حين تعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية، ودعم حلفائها الإقليميين.


غزة بين المرحلة الثانية والعودة إلى المواجهة


على صعيد آخر، ناقش المجلس الوزاري الأمني والسياسي في إسرائيل، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، السيناريوهات المحتملة في قطاع غزة، بين الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف العمليات العسكرية ضد حركة حماس.


وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود تباين مع فريق ترامب، الذي يرى بحسب مصادر مطلعة  أن إسرائيل تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، وهو ما يثير حالة من التوتر في المواقف قبيل اللقاء المرتقب.


ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح الأحد، على أن يعقد اجتماعه مع ترامب بعد ظهر الاثنين، في لقاء يتوقع أن يحمل أبعادا استراتيجية حاسمة تتجاوز الملف الإيراني إلى مستقبل التهدئة في غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخباراتية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلوريدا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: قاعدة البيانات تساعد في تحديد المهن المطلوبة في السوق

الذهب

خبيرة أسرية تكشف سر خوف الرجال من كتابة الذهب في قائمة المنقولات

اللقاحات

برلماني: تدشين مصنع اللقاحات بالسخنة نقلة نوعية لتوطين الصناعات الطبية

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

شمس البارودي

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد