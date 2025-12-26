فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان الأفضل والأخطر في مواجهة زيمبابوي، ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.



وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر سيطر على مجريات اللقاء، إلا أن الفريق واجه صعوبة في إيجاد حلول حقيقية للوصول إلى مرمى المنافس.

وأشار إلى أن الخبرات هي التي ساعدت الفريق على حسم الفوز سريعًا بعد تسجيل الهدفين في وقت قصير، واصفًا الهدف الثاني لمحمد صلاح بأنه من "عجائب الكرة الحديثة"، مشددًا على أن أحدًا لم يكن يتوقع أن ينهي صلاح الكرة بهذه الطريقة.

وعن تقييمه لأداء المنتخب، أعطى جعفر درجة 6 من 10، مؤكدًا أن الفرق الكبيرة المرشحة للفوز بالبطولة استطاعت تحقيق المكاسب في الجولة الأولى.