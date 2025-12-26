قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

رباب الهواري

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان الأفضل والأخطر في مواجهة زيمبابوي، ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.


وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر سيطر على مجريات اللقاء، إلا أن الفريق واجه صعوبة في إيجاد حلول حقيقية للوصول إلى مرمى المنافس.

وأشار إلى أن الخبرات هي التي ساعدت الفريق على حسم الفوز سريعًا بعد تسجيل الهدفين في وقت قصير، واصفًا الهدف الثاني لمحمد صلاح بأنه من "عجائب الكرة الحديثة"، مشددًا على أن أحدًا لم يكن يتوقع أن ينهي صلاح الكرة بهذه الطريقة.

وعن تقييمه لأداء المنتخب، أعطى جعفر درجة 6 من 10، مؤكدًا أن الفرق الكبيرة المرشحة للفوز بالبطولة استطاعت تحقيق المكاسب في الجولة الأولى.

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية بالمدارس

أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الطبيب الأزهري لا يبيع الألم ولا يتاجر بالإنسان

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

