بعد ظهوره في قائمة السودان ضد الجزائر.. سر تريند مصطفى محمد في المغرب

شهدت مباراة منتخبي الجزائر والسودان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، واقعة طريفة أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصدت الكاميرات أحد المصورين المسؤولين عن نقل اللقاء وأمامه ورقة تحتوي على قائمة بأسماء وصور لاعبي منتخب السودان لمساعدته في التعرف عليهم والتركيز عليهم أثناء التصوير.

لكن المفاجأة كانت في وجود صورة النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، ضمن هذه الصور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهذا الخطأ التقني الذي وصفوه بـ"الغريب"، خاصة أن مصطفى محمد لا يمت للمباراة بصلة، وهو يركز حاليا على التعافي من إصابته للمشاركة مع منتخب مصر في المباريات المقبلة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الخامسة مؤقتا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، التي فازت بدورها في المباراة الأخرى.

