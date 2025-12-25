رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار الواضح خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار بعد قرار خفض الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة ليشكل اختبارًا مباشرًا لحركة الدولار مقابل الجنيه، إلا أن العملة الأمريكية حافظت على مستوياتها دون تغيرات، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، واستمرار الهدوء في سوق النقد الأجنبي نتيجة توافر المعروض بكثافة.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات التعاملات المسائية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليستمر السعر عند نفس المستويات التي سجلها خلال الساعات الماضية، دون أي تحركات مفاجئة.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين أكبر بنكين حكوميين في السوق.



سعر الدولار في البنوك

في البنوك الخاصة، واصل الدولار استقراره أيضًا، حيث سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في بنك فيصل نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، فيما استقر في بنك القاهرة عند 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات المسجلة في المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في بنك التعمير والإسكان إلى 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للبيع، و47.56 جنيه للشراء، ليظل الفارق السعري محدودًا بين مختلف البنوك.

يرى مصرفيون أن استقرار سعر الدولار بعد خفض الفائدة يعكس ثقة في السياسة النقدية، خاصة مع استخدام البنك المركزي لأداة الفائدة في ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، ويؤكدون أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة ضغوطًا فورية على الجنيه، في ظل توافر سيولة دولارية وتحسن موارد النقد الأجنبي.

ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي الملاءة المالية للدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المركزي في بيانه أن صافي الاحتياطيات ارتفع إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في لعب دور محوري كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للدولة، حيث يسجل معدل التحويلات الشهري نحو 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار.



وتعد هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، لما توفره من سيولة دولارية مستدامة تساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتقوية موقف الجنيه، ودعم احتياجات السوق من النقد الأجنبي لتمويل الواردات والالتزامات التجارية