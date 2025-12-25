قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار الواضح خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

سعر الدولار بعد قرار خفض الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة ليشكل اختبارًا مباشرًا لحركة الدولار مقابل الجنيه، إلا أن العملة الأمريكية حافظت على مستوياتها دون تغيرات، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، واستمرار الهدوء في سوق النقد الأجنبي نتيجة توافر المعروض بكثافة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديثات التعاملات المسائية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليستمر السعر عند نفس المستويات التي سجلها خلال الساعات الماضية، دون أي تحركات مفاجئة.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين أكبر بنكين حكوميين في السوق.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

سعر الدولار في البنوك 

في البنوك الخاصة، واصل الدولار استقراره أيضًا، حيث سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء.
وسجل الدولار في بنك فيصل نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، فيما استقر في بنك القاهرة عند 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء، وهي نفس المستويات المسجلة في المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في بنك التعمير والإسكان إلى 47.65 جنيه للبيع، و47.55 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للبيع، و47.56 جنيه للشراء، ليظل الفارق السعري محدودًا بين مختلف البنوك.

يرى مصرفيون أن استقرار سعر الدولار بعد خفض الفائدة يعكس ثقة في السياسة النقدية، خاصة مع استخدام البنك المركزي لأداة الفائدة في ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، ويؤكدون أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة ضغوطًا فورية على الجنيه، في ظل توافر سيولة دولارية وتحسن موارد النقد الأجنبي.

ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية 

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي الملاءة المالية للدولة خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضح المركزي في بيانه أن صافي الاحتياطيات ارتفع إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في لعب دور محوري كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للدولة، حيث يسجل معدل التحويلات الشهري نحو 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتعد هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، لما توفره من سيولة دولارية مستدامة تساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتقوية موقف الجنيه، ودعم احتياجات السوق من النقد الأجنبي لتمويل الواردات والالتزامات التجارية

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار بعد قرار خفض الفائدة سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر سعر الدولار في البنوك الخاصة سعر الدولار في البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد