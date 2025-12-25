قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 25-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع انتهاء تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 داخل البنوك المصرية.

صعود أسبوعي

وعلى مدار الأسبوع الجاري شهد سعر الدولار زيادة طفيفة مقابل الجنيه لم تجاوز حاجز الـ5 قروش في المتوسط.

ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار اليوم نحو 47.54 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أكبر  سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي،  سايب، التنمية الصناعية"

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في مواجهة الجنيه البنك المركزي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

