قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طليقتي قالتلي مش هشوف ابني.. أب يكشف مأساته بحرمانه من ابنه لمدة 6 سنوات
غيابات بالجملة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة
لقطات من مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.. شاهد
محافظ أسوان يبحث مع أسقف إدفو ترتيبات زيارة البابا تواضروس للمحافظة
أشرف زكي: إحنا حطينا ايدينا على الشخص اللي صور ريهام عبد الغفور
هند الضاوي: لقاء نتنياهو وترامب قد يحسم قرار الحرب على جبهة حزب الله
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك
يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. تفاصيل جديدة حول انهيار عقار إمبابة
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. استقرار ملحوظ بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025 واستقرار ملحوظ بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025 واستقرار ملحوظ بالبنوك
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 24 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار الواضح في مختلف البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، دون تسجيل أي تحركات مفاجئة أو فروق سعرية كبيرة، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة الأمريكية، وتأثيرها المباشر على الأسعار والاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويأتي هذا الاستقرار؛ في ظل ترقب واسع من جانب المتعاملين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على أسعار الصرف، خاصة مع تزايد عمليات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن سعر الدولار اليوم في مصر، وسعر الدولار الآن في البنوك، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة.

واقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الأربعاء 24 ديسمبر 2025 نحو 47.65 جنيه للبيع، و47.51 جنيه للشراء، ليواصل البنك المركزي تثبيت السعر عند نفس المستويات التي تم تسجيلها خلال آخر التعاملات، وهو ما يعكس استقرارا في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف الأجنبي خلال هذه الفترة.

ويمثل سعر البنك المركزي مرجعا أساسيا لحركة الدولار في باقي البنوك، حيث تعتمد عليه المؤسسات المصرفية في تحديد أسعار البيع والشراء، مع فروق طفيفة تعكس آليات العرض والطلب داخل كل بنك.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليستقر السعر دون أي تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر الأربعاء 24 ديسمبر 2025 نحو 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، محافظا على نفس مستويات الاستقرار التي تشهدها أغلب البنوك الحكومية.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليواصل البنك تسجيل مستويات متطابقة مع عدد من البنوك الكبرى.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للبيع مقارنة ببعض البنوك الأخرى.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة الأربعاء 24 ديسمبر 2025 نحو 47.62 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء، ليستمر البنك في تقديم سعر قريب من متوسط السوق، دون تغييرات ملحوظة عن التعاملات السابقة.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.63 جنيه للبيع، و47.53 جنيه للشراء، ليواصل البنك العمل بنفس مستويات التسعير السائدة في معظم البنوك، مع ثبات واضح يعكس استقرارا في التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.67 جنيه للبيع، و47.57 جنيه للشراء، ليكون من أعلى الأسعار المسجلة للبيع خلال تعاملات اليوم.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

استقرار الدولار وتأثيره على السوق

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؛ حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، كما يمنح الأسواق حالة من الترقب الحذر لأي تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة.

ويواصل المواطنون متابعة سعر الدولار اليوم في مصر؛ باعتباره مؤشرا اقتصاديا مهما يؤثر على قرارات الشراء والاستثمار، في ظل اهتمام متزايد بالبحث عن أحدث أسعار العملات عبر محركات البحث المختلفة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار الآن في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور ومساعدتها

لولاها مكنتش هعرف أشتغل.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة شكر لمساعدتها

ريهام عبد الغفور

آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

ياسمين عبدالعزيز

الله يرحمك يا محترم.. ياسمين عبدالعزيز تنعى محمد عبد الحميد

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد