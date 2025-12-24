قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

علياء فوزى

سجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء نحو 47.57 جنيه للشراء، في ثلاث بنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية، قناة السويس،  الأهلي الكويتي) لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، التعمير والإسكان، بنك الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC) لنحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول) حوالي 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، أبوظبي الأول،  تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (، المصري الخليجي،  قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.48جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.45جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار زيادة في البنك المركزي اليوم  ليسجل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

47.54 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

 47.58 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار متوسط سعر الدولار سعر الدولار

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

جانب من الجولات

جولات ميدانية واجتماعات حاسمة لتسريع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

الانتهاء من 2304 وحدة.. تكثيف العمل لتسليم "سكن لكل المصريين" بأكتوبر.. صور

جانب من الحملات

جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة بالأسواق والمحلات التجارية بحدائق العاصمة.. صور

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

