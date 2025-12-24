قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار في البنك المركزي
علياء فوزى

شهد سعر الدولار صعودا في البنك المركزي اليوم الأربعاء ليسجل نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية، قناة السويس،  الأهلي الكويتي) لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، التعمير والإسكان، بنك الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC) لنحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول) حوالي 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، أبوظبي الأول،  تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (، المصري الخليجي،  قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.48جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.45جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

47.57 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.54 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

 47.58 جنيه.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزارء

محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

