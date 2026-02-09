فان ديرك يُعلن رحيله عن الاتحاد السكندرى

أعلن "فان ديرك" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على صفحته الشخصية رحيله عن الاتحاد السكندرى.

وكتب اللاعب الجابوني عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لعائلة اتحاد أليكس بأكملها، لقد حان الوقت لأقلب صفحة مهمة في حياتي المهنية مغادرة هذا النادي ليس بالأمر السهل، لأن اتحاد أليكس لم يكن فريقاً فقط، بل كان مدرسة حقيقية للحياة.

فان ديرك على فيسبوك

واختتم “أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة والطاقم الفني وزملائي في الفريق وكل العاملين في الظل للحفاظ على هذا النادي حيا شكرًا على الثقة والدعم والنصائح وأبرز الأشياء التي شاركناها، في الفرح والجهد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لمواجهة نظيره فريق سموحة في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز، والذي تقرر إقامتها على ستاد الاسكندرية يوم الاثنين 16 فبراير.