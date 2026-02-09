قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
رياضة

لقطات من تقديم مابولولو لاعبا في نادي الاتحاد السكندرى من جديد ..شاهد

مابولولو
مابولولو
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من تقديم مابولولو لاعبا في نادي الاتحاد السكندرى من جديد بعد التعاقد معه بشكل رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكان قد كشف الإعلامي سيف زاهر عن تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع اللاعب مابولولو بشكل رسمي.

وكتب زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "عاجل ورسميًا..الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع مابولولو حتى نهاية الموسم ".


وأكد محمد أحمد، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ناديه يُعد أحد الأندية الكبيرة والعريقة في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع من تولوا رئاسة النادي كانوا أصحاب خبرات وعملوا بجد من أجل مصلحته، وعلى رأسهم محمد مصيلحي.

وقال محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة الاتحاد وُفّق خلال الفترة الماضية في إبرام صفقات مميزة لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق، الذي ظهر بصورة أفضل في المباريات الأخيرة بعد التدعيمات.

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري أن اللاعب مابولولو يُبدي رغبة قوية في العودة إلى صفوف زعيم الثغر، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من التعاقد مع النادي، لافتًا إلى أنه في حال إتمام الصفقة قد يتم التعاقد مع صفقة إضافية واحدة فقط.

وكشف محمد أحمد عن وجود محاولات سابقة لضم محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلا أن الملف أُغلق نهائيًا بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

